Carreta tomba em viaduto e prejudica trânsito na Torquato Tapajós

Manaus - O tombamento de uma carreta do Grupo Chibatão, na tarde desta quinta-feira (11), parou o trânsito no Complexo Viário 28 de Março, na Zona Norte da Capital. A carreta trafegava no sentido Centro-Aeroporto quando, segundo testemunhas, o motorista perdeu o controle do veículo e o contêiner acabou tombando no meio da via. O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas ninguém ficou ferido. O motorista conseguiu escapar com vida.

Ainda segundo testemunhas, ao perder o controle do veículo, o motorista freou bruscamente, subiu na calçada e acabou batendo na mureta central antes de tombar. Apesar de não haver vítimas, o Corpo de Bombeiros foi chamado para fazer a retenção do vazamento de combustível na pista. A medida é para prevenir um possível incêndio.

Por sorte, não houve vítimas fatais ou feridos | Foto: Manaustrans

Logo após o tombamento, o motorista saiu do local. A calçada ficou parcialmente destruída, entretanto, o condutor de um carro de passeio, que vinha atrás da carreta, conseguiu parar e não foi atingido.



O nome do motorista da carreta até o momento não foi divulgado. A reportagem entrou em contato com a assessoria do Grupo Chibatão, que ficou de encaminhar nota sobre o acidente ainda hoje.



Desvios

Agentes do Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização do Trânsito (Manaustrans) já estão no local para orientar os motoristas que pretendem chegar ao Aeroporto Internacional de Manaus e imediações. Os condutores devem utilizar o retorno localizado após a entrada do bairro Novo Israel.

A equipe do Manaustrans pede ainda que os motoristas que forem acessar a Zona Norte utilizem a Avenida das Torres, evitando a Constantino Nery, Djalma Batista e Mário Ypiranga.

Em nota, a empresa ATR Logística esclareceu que as causas do acidente envolvendo uma de suas carretas estão sendo apuradas. A empresa reforçou ainda, que não houve registro de feridos, somente danos materiais. A carreta saiu da ATR Logística com destino a um cliente de venda de móveis.





