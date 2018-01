Após Governo prometer aumento, peritos desistem de greve geral

Após o clima de tensão gerado por protestos, entregas de cargos públicos, exonerações e uma ameaça de paralisação geral do setor, funcionários e o sindicato do Departamento de Polícia Técnico Científica (DPTC) se reuniram às 8h da manhã desta sexta-feira (12), em assembleia deliberativa, onde decidiram acalmar os ânimos e cancelar a possível greve geral após acatarem a proposta do Governo do Estado de reajuste salarial, anunciado nesta quinta (11) na apresentação dos 100 diasdo Governo Amazonino Mendes.

Apesar da categoria votar a favor do reajuste, que não acontecia há mais de cinco anos, as condições precárias de trabalho que marcam presença nos prédios de Criminalística, de Identificação e do Instituto Médico Legal, ainda permanecem. O Sindicato dos Peritos Oficiais do Amazonas (Sinpoeam) se pronunciou oficialmente à imprensa sobre o caso.

“A proposta foi colocada em votação por todos os peritos presentes e, depois de aprovada, decidimos suspender a parada dos trabalhadores. Apesar da falta de infraestrutura e do sucateamento das ferramentas da polícia técnica, o secretário de segurança disse que isso ainda está em processo de tramitação. Ainda aguardamos as melhorias das condições de trabalho e da mudança de prédio do departamento, prometida na época da candidatura”, disse a assessoria do sindicato.

Os quatro nomes que vão comandar o DPTC nos próximos meses, após a carta de demissão da antiga diretoria, foram confirmados ontem pela Secretaria de Segurança Pública (SSP) sendo Carlos Malom Alencar Queiroz, para a direção do DPTC, Jorge Saraiva Soares, para o Instituto de Identificação, Wanderley Pires da Silva, para a criminalística, e Lin Hung Cha, para o Instituto Médico Legal (IML).

