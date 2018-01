Dívida de quase R$ 100 milhões pode levar Fucapi à falência

Manaus - Com dívidas que somam quase R$ 100 milhões, a Fundação Centro de Análise Pesquisa e Inovação (Fucapi) está à beira da falência. A informação foi revelada nesta sexta (12), pelo Ministério Público do Estado do Amazonas (MPE-AM), por meio da titular da 47ª Promotoria de Justiça Especializada em Fundações e Massas Falidas, promotora de justiça Kátia Maria Oliveira, em coletiva de imprensa.

Leia também: Em Tempo cria lista de transmissão de notícias pelo WhatsApp

O Ministério Público informou que após auditoria realizada até outubro de 2017 na Fundação foi constatada dívidas exorbitantes de não pagamento. Perante análise, foi verificado que é impossível quitar as dívidas e que a dívida sobe a cada mês. Alguns dados divulgados pela promotora de Justiça foi mais de R$ 4 milhões a fornecedores; R$ 9,6 milhões de folha de pagamento; R$ 18,2 milhões com Fazenda Nacional; R$ 15 milhões de FGTS; e R$47 milhões com o INSS.

Segundo a promotora de Justiça, Kátia Oliveira, as dívidas deixaram a instituição em risco. "Estamos aqui para alertar sobre a situação financeira da fundação, que é preocupante. Nós não temos a intenção de acabar com a Fucapi, mas não podemos mais aguardar. Até março a situação será resolvida de uma forma ou de outra. Ou será extinta ou decretaremos à falência. A única solução é outra empresa assumir a administração", afirmou a promotora.

Promotora de a 47ª Promotoria de Justiça Especializada em Fundações e Massas Falidas Kátia Oliveira, fez o anúncio nesta sexta (12). | Foto: Marcely Gomes

Além da imprensa, compareceram ao local do anúncio professores e alunos preocupados com as medidas judiciais que a Fucapi pode enfrentar.



O professor Roberto Cruz Júnior, funcionário da fundação há 17 anos, lamenta o possível fechamento da instituição. "Eu tenho muito amor à Fucapi, todos que estamos aqui temos uma preocupação muito grande com essa dificuldade. Nós, professores, estamos sem receber desde novembro de 2017 e não recebemos nem mesmo o 13º salário de 2016, estamos com sérias dificuldades".

Há 17 anos trabalhando como professor da Fucapi, Roberto Jr. lamenta os problemas atuais da fundação. | Foto: Marcely Gomes

O aluno finalista do curso de administração, André Telles, de 30 anos, teme que não consiga se formar. Segundo ele, há falta de professores. " Eu terminei o curso no ano passado, mas ainda preciso revalidar matérias, entregar cursos complementares e entregar TCC. São atividades importantes para que ei possa pegar meu certificado. Além disso, vários professores saíram da fundação. Ficamos à mercê de professores substitutos, sem aulas contínuas".

André Telles é finalista do curso de administração e está preocupado se conseguirá concluir o curso. | Foto: Marcely Gomes

No site da fundação é possível verificar que as matrículas estão abertas. Alunos veteranos e egressos devem começar a ter aulas a partir do dia cinco de fevereiro. O vestibular está agendado para o dia 30 deste mês.



Início da Crise



Segundo especulações, a crise da Fucapi haveria começado em decorrência do encerramento do contrato de assessoramento promovido pela Suframa. O anúncio foi feito em abril de 2014 pelo superintendente da autarquia na época, Thomaz Nogueira. A medida foi tomada em cumprimento ao Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado entre o Ministério Público e o Governo Federal.

Na ocasião, o superintendente que declarou a ideia era que o fim do contrato fosse casado com a convocação de aprovados no concurso público que deveria ser realizado. "Mas, isto não será possível, pois o contrato já encerra. Já havia comunicado há um ano que não seria feita a renovação, mas venho reforçar essa informação hoje em função de que muitos ainda aguardavam que outra solução fosse possível. Não é", reforçou Nogueira à época.

Fucapi



A Fundação Centro de Análise, Pesquisa e Inovação Tecnológica foi instituída em 1982, a partir de iniciativa conjunta da Federação das Indústrias do Estado do Amazonas (Fieam), Centro da Indústria do Estado do Amazonas (Cieam) e Grupo Executivo Interministerial de Componentes e Materiais – GEICOM, ligado ao Governo Federal.

Instituição privada, sem fins lucrativos, está voltada para o desenvolvimento de pesquisa e serviços tecnológicos e incremento à competitividade de empresas e organizações na região amazônica.

A Fucapi desenvolve atividades nas dimensões Educacional e Tecnológica, atuando nas áreas de Tecnologias da Informação e Comunicação, Tecnologias Ambientais, Tecnologia Industrial Básica, Tecnologia de Produtos e Tecnologias de Gestão.

O Portal Em Tempo entrou em contato com assessoria da Fucapi, porém não obteve retorno até esta publicação.

Edição: Lívia Nadjanara

Leia mais:

Após Governo prometer aumento, peritos desistem de greve geral

Divulgação do resultado do Enem é antecipado para 18 de janeiro

Arthur recebe reconhecimento da ONU por acolher índios venezuelanos