Não paguei o IPVA, o que fazer?

Manaus - Proprietários de veículos automotivos já começaram o ano inadimplente com o não pagamento do licenciamento anual. O Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) inicia a arrecadação por veículos que possuem placa final 1 com parcelamento em até três meses.



O número de pessoa que não pagam o IPVA registrou um grande número de débitos em 2017. Segundo informações da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz) são 250.827 mil contribuintes inadimplentes, somando um débito total de 84.056.185,33 bilhões de reais.

O serviço de licenciamento anual poderá ser solicitado no site do Departamento de Trânsito (DETRAN) se o veículo não possuir débitos anteriores de IPVA. Para parcelamento de IPVA, acesse o site da SEFAZ www.sefaz.am.gov.br.



As guias emitidas deverão ser pagas conjuntamente (TODAS) até a data do vencimento (data da emissão) apenas nas agências do Bradesco. No caso de correntista, se preferir, utilize os terminais de auto-atendimento ou internet banking.

Caso você perca as datas do parcelamento, o pagamento só poderá ser feito após vistoria do DETRAN como explica a despachante Graziela Machado. " Você parcela por três meses e após o não pagamento, você só consegue regularização após a vistoria.



O veículo deve estar em perfeitas condições, sem pneu careta, vidro trincado, piscas funcionando e com lacre. Além disso, é verificado o chassi do carro", explicou a despachante.Para recebimento do documento o interessado deverá realizar agendamento, no site do Detran-AM.



O proprietário ou procurador (PROCURAÇÃO CARTORÁRIA), deverá dirigir-se, no local, data e hora do agendado, com o CRLV antigo, cópia do RG e comprovante de residência atualizado (água/luz) para emissão do documento.



O novo CRLV será impresso mediante a quitação de todos os débitos, inclusive IPVA;Se houver mudança de endereço dirija-se ao DETRAN para atualizar o mesmo.

Informações complementares



Pagamentos efetuados aos Sábados, Domingos e Feriados só serão considerados pagos no primeiro dia útil subseqüente;Somente no serviço de licenciamento serão cobradas as multas de competência municipal. Para os demais serviços, procure o órgão municipal (Manaustrans) para efetuar o pagamento das multas.



Para pagamento efetuado no último dia de Licenciamento, o veículo poderá trafegar por 5 dias úteis, apresentando o comprovante de pagamento, exceto em Rodovias Federais.

Documentações necessárias



- Apresentar certificado de registro e licenciamento do veículo (CRLV) original

-Caso seja pessoa física deve apresentar: Cópia da Carteira de identidade; Cópia do comprovante de residência atualizado (Água, luz, ou telefone); Cópia da Contribuição Sindical (somente para taxista)

- Caso seja pessoa jurídica deve apresentar: Cópia do CNPJ; Cópia do contrato social e alterações (se houver); Cópia da carteira de identidade do titular da empresa.

-Veículo de aluguel: Autorização do SMTU (Cópia); Cópia do Certificado do INMETRO (Somente para táxi)

-Veículo de aluguel de carga: Autorização do SMTU; Apresentar RNTRC (se o veículo possuir acima de 500 Kg de capacidade de carga);

-Caminhão, com carroceria aberta ou basculante: Certificado do Inmetro

- Veículo de aprendizagem: Este serviço só é realizado na sede do Detran/AM







