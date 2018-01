Site de reserva de vagas na rede pública de ensino volta ao normal

Manaus/Amazonas - Começou na madrugada deste sábado (13), a reserva de vaga para novos alunos, reingressos e desistentes das redes estadual e municipal de ensino. O volume de usuários tentando acessar ao mesmo tempo causou lentidão e indisponibilidade momentâneas, mas a equipe de técnicos da Prodam (Processamento de Dados do Amazonas) solucionou o problema e o site e o aplicativo voltaram a funcionar normalmente.



Por volta das 4h, 20 mil pessoas já haviam realizado o processo.De acordo, ainda com dados da Prodam, até o momento já foram realizados mais de 42 mil reservas somando web e mobile, nas redes estadual e municipal.

No momento o site e o aplicativo estão funcionando normalmente.

