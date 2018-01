Multidão prestigia serviços de cidadania oferecidos em Iranduba

Iranduba/Amazonas - Aproximadamente 4,5 mil pessoas (dados parciais) foram atendidas gratuitamente com serviços de saúde, segurança, cidadania, social, esporte e lazer, durante a 3ª edição do programa “Todos pelo Amazonas”, realizada, neste sábado (13/01), em Iranduba (município a 23 quilômetros de Manaus). O governador, em exercício, e secretário de Segurança, Bosco Saraiva, participou da primeira ação realizada na Região Metropolitana de Manaus (RMM).

Por determinação do governador Amazonino Mendes, o programa tem a missão de integrar e aproximar cada vez mais os serviços do Governo junto à população e será estendido aos municípios do interior do estado. No Centro de Educação de Tempo Integral (Ceti) Maria Izabel Desterro e Silva, Bosco Saraiva ressaltou a importância do programa em ser levado ao interior em parceria com as prefeituras municipais.

“É um trabalho de ponta do Governo junto da prefeitura para trazer essas ações importantes para a população. Estamos iniciando aquilo que a gente fez os pilotos na cidade de Manaus e agora estamos na Região Metropolitana e vamos atingir todos os municípios do Estado do Amazonas”, comentou.

Documentação

Segundo a presidente do Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza (FPS), Mônica Mendes, a edição de Iranduba superou as expectativas. Ela ressaltou que, por determinação do governador, em exercício, Bosco Saraiva, o serviço de documentação será oferecido, no mesmo local, durante a próxima semana. ”Estamos com quase 400 funcionários públicos envolvidos neste atendimento, na saúde, educação , cultura. A questão da documentação é uma procura muito grande e nós vamos estender este atendimento da documentação. Todos os cidadãos de Iranduba irão ter acesso a documentação. Estamos felizes com a participação da população”, explicou.

Mônica Mendes informou que a próxima edição do “Todos pelo Amazonas” ocorrerá no município de Presidente Figueiredo, no próximo sábado (20). “Estamos com uma programação preparada para Presidente Figueiredo e daí, vamos fazer uma agenda extensiva voltada para o interior porque é nossa prioridade atender e também o restante da capital”, disse a presidente do FPS.

Leia também: Em Tempo cria lista de transmissão de notícias pelo WhatsApp

As duas últimas edições do programa registraram mais de 40 mil pessoas atendidas em diversas áreas | Foto: Divulgação/Secom

População aderiu ao programa

Até as 15h deste sábado, um total de 4,5 mil pessoas foram atendidas com os diversos serviços oferecidos pelo programa. Entre eles a vendedora ambulante Libina Gomes, 33, que levou o filho de 14 anos para o dermatologista. Para ela, a iniciativa do governador Amazonino Mendes é importante para o município, principalmente pela oportunidade que o cidadão irandubense tem em dispor de uma série de serviços. “Fui bem atendida, meu filho foi bem atendido e peguei encaminhamento para levá-lo a Manaus. Que ele (governador Amazonino) continue fazendo isso porque a gente trabalha de forma autônoma. Eu sou viúva e tenho um filho a cuidar e esta é uma oportunidade de toda a família. Aqui no Iranduba não tem dermatologista e eu peguei para o meu filho encaminhamento para Manaus”, comentou a vendedora.

Todos pelo Amazonas

As duas últimas edições do programa registraram mais de 40 mil pessoas atendidas em diversas áreas e mais de 53 mil atendimentos feitos, desde a expedição de documentos às ações de esporte e lazer, nas zonas norte e leste da capital.

As pessoas receberam atendimento médico clínico; aferição de pressão e teste de glicemia; emissão de 1ª e 2ª vias de Carteira de Identidade, de CPF e de Carteira de Trabalho; atendimento psicossocial à mulher vítima de violência; atendimento jurídico; emissão da Carteira Nacional de Artesão; serviços de embelezamento; exposição de artesanato; palestras, oficinas e atividades profissionalizantes; serviços de atendimento ao consumidor; atividades de educação no trânsito para crianças, culturais, esportivas e de lazer, aulas de Zumba, entre outras.

Alguns documentos são necessários para atendimento: Certidão de Nascimento ou Certidão de Casamentos ou Carteira de Trabalho; Comprovante de Residência Atual, Foto 3x4/ RG/ CPF; Pis/Pasep. Crianças precisam estar acompanhadas do responsável legal, com seus documentos.

Apoio

O programa conta com o apoio da Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM), Secretaria de Estado de Assistência Social (Seas), Secretaria de Estado da Juventude, Esporte e Lazer (Sejel), Secretaria de Estado da Cultura (SEC), Secretaria de Estado de Saúde (Susam), Secretaria de Estado de Educação e Qualidade do Ensino (Seduc), Defensoria Pública do Estado do Amazonas (DPE-AM), Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS), Procon Amazonas, Secretaria de Estado de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos (Sejusc), Secretaria de Estado da Pessoa com Deficiência (Seped), Instituto de Pesos e Medidas (Ipem), Departamento de Trânsito do Amazonas (Detran-AM), Ouvidoria Geral do Amazonas, Empresa de Processamento de Dados (Prodam), Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) e Empresa Estadual de Turismo (Amazonastur).

Leia mais:

Moradores denunciam descaso do poder público no Cacau Pirêra

PM é líder de quadrilha presa com mais de 300 kg de drogas em Manaus

Foragido da Justiça é preso com 50 kg de drogas em embarcação