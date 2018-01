Amazonense é morto após ser interceptado em estrada da Venezuela

Venezuela - De férias na Venezuela com a família, o amazonense Amaury Castro foi morto com um tiro no peito durante um assalto, na madrugada deste domingo (14), em uma estrada que liga as cidades de Porto Ordaz e São Félix. De acordo com o depoimento de amigos, que acompanhavam a vítima, o comboio com pelo menos 30 pessoas seguia para o hotel quando foi interceptado por criminosos que se aproximaram em um carro e efetuaram os disparos.



Ainda de acordo com os depoimentos enviados via áudio, momentos antes do assalto, o grupo jantou em um restaurante na cidade de Upata. Após saírem do local, foram seguidos por um veículo onde estavam seis homens armados, que disparavam contra as pessoas para intimidar.

Segundo o depoimento via áudio, o homem que puxava o grupo de carros, que se identificou apenas como Rainey, diz que o veículo da vítima, um Corsa Sedan, ficou por último na fila do comboio, o que deixou a vítima em posição desfavorável e facilitou a ação dos bandidos. Os criminosos atiraram contra o carro, o tiro pegou de raspão na esposa de Amaury e o atingiu no peito.

O carro de Amaury foi jogado para fora da estrada e os bandidos ainda chegaram a render a esposa da vítima. Antes da polícia venezuelana chegar ao local, os homens conseguiram roubar todos os pertences que estavam no veículo.

A esposa de Amaury levou um tiro de raspão, mas passa bem | Foto: Divulgação

“Essa foi a primeira vez que ele veio acompanhando o meu comboio, e isso aconteceu com ele. A família está agoniada, levaram tudo deles”, diz o homem que se identifica como Rainey.



No áudio, Rainey diz que avisou a todos pelo rádio sobre o assalto e eles deveriam fugir o mais rápido possível. “Os caras me fecharam, amassaram meu carro zerado, que eu tinha acabado de tirar da concessionária. Eu só tive tempo de pegar o rádio e avisar aos outros que era um assalto”, conta.

Comoção

Nas redes sociais, vários amigos e conhecidos de Amaury lamentam a morte do colega. Uma antiga empresa, em que a vítima trabalhou, chegou a prestar homenagem pelo Facebook ao colocar uma publicação com a foto e um breve texto de despedida ao ex-servidor. Várias pessoas comentaram a publicação falando sobre a personalidade de Amaury e dando os pêsames aos familiares.

Amigos e conhecidos lamentam a morte de Amaury nas redes sociais | Foto: Reprodução

