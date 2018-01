Detentas de Tabatinga recebem novo Centro Materno Infantil

A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), inaugurou o primeiro Centro Materno Infantil para internas da Unidade Prisional de Tabatinga (UPT), na manhã desta segunda-feira (15).

Para a construção do espaço foram investidos recursos através do Fundo Nacional de Saúde (FNS), repassados pelo Ministério da Saúde ao Fundo Municipal de Saúde para uso exclusivo de assistência médica do sistema carcerário, com equipamentos adquiridos por meio de convênio da Seap com o Departamento Penitenciário Nacional (Depen).

Estiveram presentes na inauguração, o prefeito de Tabatinga, Saul Bermerguy; o secretário municipal de Saúde, Marlen Riglisson; e o coordenador de Saúde do Sistema Prisional do Amazonas, Williams Damasceno, representando a Seap.

A Seap contribuiu para o andamento do projeto do Centro Materno Infantil e na escolha dos equipamentos. Berçários, camas, consultórios odontológicos e farmácia foram colocados no local para atender as necessidades das detentas e dos recém-nascidos.

Outras unidades prisionais do estado também receberam o Centro Materno Infantil | Foto: Divulgação





Segundo Williams, a importância do Centro Materno Infantil para a Unidade Prisional de Tabatinga (UPT) é a de garantir à mulher privada de liberdade, em condição de gestante, os direitos de amamentar, assim como a assistência médica especial em casos de gravidez de risco.

“Com isso é oferecida uma condição humanizada que garante os direitos básicos e apropriados de um resguardo para que a mãe e o bebê tenham a privacidade necessária a esse momento especial de intimidade, que é fundamental para o crescimento saudável da criança”, disse o coordenador de saúde da Seap.

Para a construção do espaço foram investidos recursos através do Fundo Nacional de Saúde | Foto: Divulgação





Outras unidades prisionais do estado também receberam o Centro Materno Infantil, como o Centro de Detenção Provisória Feminino (CDPF) e a Penitenciária Feminina de Manaus (PFM), na capital, e a Unidade Prisional de Itacoatiara (UPI). O próximo Centro Materno Infantil a ser inaugurado será em Maués, com previsão de inauguração para o segundo semestre deste ano.

