Itapiranga oferece 646 vagas em concurso público

Nesta segunda (15), a prefeitura de Itapiranga (AM), a 339 quilômetros da capital amazonense, lançou edital de concurso público para preenchimento de 646 vagas para profissionais de todos os níveis de escolaridade, que deverão atuar na Zona Rural do município. Os salários chegam a R$ 3,5 mil.

As oportunidades são para os cargos de serviços gerais, vigia, gari, motorista fluvial de transporte escolar, motorista de veículos leves, assistente administrativo, fiscal de tributos, fiscal de vigilância sanitária, mecânico, engenheiro floresta, técnico em enfermagem, entre muitos outros.

As inscrições serão realizadas através do endereço eletrônico www.institutomerkabah-am.com.br, do dia 17 de janeiro a 26 de fevereiro. O valor para inscrições varia de R$ 40 a R$ 80, para cargos de nível médio e superior.



As provas serão realizadas em Itapiranga, nos dias 31 de março e 1º de abril, dependendo do cargo escolhido.



Os profissionais deverão exercer jornadas de 20h a 40h de trabalho por semana, com remunerações que variam de R$ 1.030 a R$ 3.500 ao mês.

Edição: Bruna Souza

