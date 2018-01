Namoro à distância dá certo ou é furada?

Amazonas - É uma verdade que as pessoas sempre estiveram em busca de sua cara metade, não é? Alguns encontram mais cedo, outros mais tarde, há aqueles que encontram bem pertinho, numa amizade, na própria vizinhança, trabalho e etc. Mas, e quando a alma gêmea mora a quilômetros de distância, em outra cidade, outro país e às vezes até em outro continente? Vale a pena encarar, investir, se arriscar? Pode dá certo?

Os especialistas garantem que com jeitinho e muito amor, vale a pena sim. No início, a ideia pode até assustar, causar desconforto, gerar dúvidas, mas a transferência de confiança e a força de vontade mútua podem até fortalecer os laços entre os casais, é o que explica a psicóloga Sarah Lopes, do Hapvida Saúde.

“Os pontos positivos dessa relação podem ser a saudade que alimenta a relação, mais tempo para perceber os defeitos, a possibilidade de conhecer mais a pessoa por causa das longas conversas e o fortalecimento dos laços de confiança. A distância põe à prova as relações em que há necessidade de controle, o que permite que as pessoas se conheçam mais e percebam que estão juntas porque se gostam".

É fato que sempre existe a possibilidade do relacionamento não dar certo, sobretudo, por conta da insegurança gerada pela distância ou ainda por ciúmes de quem quer controlar cada passo do parceiro. Mas tais situações podem suceder mesmo que o companheiro esteja lado a lado com você, pois não se trata de distância e sim do sentimento depositado no outro.

“A insegurança ou os ciúmes são traços característicos de algumas pessoas, não é regra de que toda relação à distância será regida pelo ciúme, até porque, existem pessoas ciumentas mesmo quando próximo. Neste caso, é preciso trabalhar a confiança. Se você tem o hábito de desconfiar de todos em todas as suas relações, saiba que o problema pode está em você, não na relação".

Para a psicóloga, a confiança deve ser um ponto acordado entre as partes e trabalhado em todas as esferas do relacionamento. Se o casal quer ficar junto, as coisas fluirão naturalmente e os dois só tendem a valorizar ainda mais os períodos em que puderem estar na presença um do outro.

