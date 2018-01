Abrigo Moacyr Alves abre inscrições para aulas gratuitas em Manaus

As oficinas promovem a interação e a aproximação entre a comunidade e as crianças do Abrigo. | Foto: Divulgação

MANAUS - O Abrigo Moacyr Alves está com inscrições abertas para aulas gratuitas de balé, capoeira, jiu-jitsu, dança de salão, aeróbica, hidroginástica e oficina de música – Orquestra Popular.

As inscrições podem ser feitas no Setor de Serviço Social do Abrigo Moacyr Alves, localizado na Rua Profª Léa Alencar, 1014, Alvorada I, (em frente da Maternidade do Alvorada), de segunda a sexta-feira, nos horários de 8h às 11h e das 14h às 17h, munidos dos seguintes documentos: RG, CPF, comprovante de residência, 2 fotos 3X4, e para menores de idade a partir de 10 anos, a declaração escolar e o cartão do SUS.

As aulas fazem parte do Programa de Apoio à Comunidade (PROCIAC) que proporciona aos comunitários serviços nas áreas de psicologia, fisioterapia, assistência social, oficina musical, laboratório de informática, atividades esportivas, ciclo de palestras, cursos de geração de renda, dentre outros, além de trabalhar a interação das crianças da instituição com a comunidade.





Cursos e horários oferecidos para a comunidade:





Balé: Atende as seguintes faixas etárias: Baby Class: de 5 a 7 anos; Iniciação ao Balé: 7 a 10 anos e Jazz: de 11 a 15 anos, com aulas nas segundas e quartas-feiras, terças e quintas-feiras e aos sábados.

Jiu-Jitsu:- Acontece de segunda a sexta, das 20h às 22h e aos sábados de 16h às 18h.

Capoeira: Já as aulas de capoeira acontecem às segundas, quartas e sextas-feiras de 19h às 20h30; e aos sábados: das 10h às 12h e atende crianças a partir de 3 anos e adultos. Hidroginástica: Todos os dias, das 17h30 às 18h30, e das 18h30 às 19h30.

Dança de Salão e Aeróbica: Todos os dias, das 18h às 20h. Oficina de Música – Orquestra Popular: Horários variados durante a semana.

