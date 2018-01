Diarreia em moradores de Boca do Acre pode ser causada por água suja

Boca do Acre/Amazonas - A ausência de saneamento básico, que expõe a população a diversos tipos de doenças, além de ameaçar o meio ambiente, é uma realidade de cerca de 94% da população de Boca do Acre (município distante 1.028 km de Manaus). De acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), apenas 6% dos domicílios têm esgotamento sanitário adequado.

Em locais situados nas áreas periféricas da cidade, os esgotos correm a céu aberto e se tornaram obstáculos diários à qualidade de vida dos moradores. Com a falta de saneamento básico, moradores do município sofrem com frequentes casos de diarreia. A água contaminada é apontada pelos moradores, como agente proliferador da doença.

Semana passada, segundo morador Diego Cherry, três pessoas, sendo duas crianças, foram levadas para o hospital com diarreia. “Cerca de 60% da população não tem acesso a água tratada na cidade. Muitas não têm condições de comprar água mineral e acabam consumindo água suja que sai da torneira”, disse.

Conforme informações de moradores, a água que chega nas torneiras é suja, com aparência de lama, além disso tem um forte odor. Segundo eles, a caixa d’água, localizada no bairro Platô do Piquiá, que abastece vários bairros da cidade e o hospital, não é limpa há mais ou menos dois anos.

Segundo os moradores, a caixa d'água do município não é limpa há dois anos | Foto: Divulgação

“A água tem gosto e cheiro podre. Essa caixa d’água foi limpa na antiga gestão municipal após denúncias de que adolescentes estavam tomando banho dentro da caixa d’água. Então, há mais ou menos uns dois anos que essa caixa d’água não é limpa. A água que sai na torneira é amarela e com aparência de lama. Alguns moradores não têm condições de comprar água mineral e acabam consumindo essa água suja”, contou o morador Diego Cherry.

Além do Platô do Piquiá, em outros bairros como o Morro da Macaca e Maria Leopoldina sequer existe asfaltamento. Quando chove a situação dos moradores fica mais complicada.

Ainda de acordo com dados do IBGE, somente 2,8% dos domicílios do município possuem urbanização adequada, com presença de bueiro, calçada, pavimentação e meio-fio.

De acordo com o secretário de saúde do município, o vereador Manoel Barbosa, no momento, casos de diarreia em Boca do Acre estão controlados. Em relação à denúncia da água suja que abastece o hospital da cidade, o secretário informou que água do hospital passa por um tratamento. Em 2017, segundo ele, foram registrados 103 casos de diarreia. Já em 2018, de 1º ao dia 16 de janeiro, foram registrados 22 casos.

O tratamento de água no município é precário | Foto: Divulgação

“Os casos de diarreia estão bem controlados no município. Não está fora do normal. A água do hospital é tratada e pode até chegar na unidade suja, mas passa por um tratamento”, disse o secretário.

A pesquisadora do Instituto de Pesquisas da Amazônia (Inpa) Maria do Socorro explicou que os casos de diarreia podem estar relacionados a água do município. Entretanto, seria preciso fazer uma análise para comprovação.

“A água de Boca do Acre tem uma turbidez muito elevada. O tratamento de sistema lá é muito precário. É uma água que não pode ser usada para consumo humano sem tratamento adequado. Isso pode estar relacionado com casos de diarreia, mas para isso precisamos de uma análise. Teria que ter uma Estação de Tratamento para retirar toda turbidez. Realmente, a população do município está desassistida. Eles não possuem uma água de qualidade”, explicou a pesquisadora.

Procurada pela reportagem, assessoria do prefeito José Maria Silva (PMDB) confirmou que a situação da água em Boca do Acre é precária. Entretanto, destacou que o prefeito conseguiu um recurso, oriundo de uma emenda do senador Eduardo Braga (PMDB), de R$ 7 milhões para a construção de uma nova estação de tratamento de água.

Em fevereiro deste ano, engenheiros da Fundação Nacional de Saúde (Funasa) devem fazer uma visita à cidade. Além do recurso para o tratamento da água, a prefeitura do município também conseguiu um recurso para o saneamento básico da região. As obras devem ser iniciadas após o período chuvoso.

22 casos de diarreia foram registrados em 2018 no município | Foto: Divulgação

O gerente do abastecimento de água do município, Kleverson Chagas, explicou que o motivo pelo qual a água está amarela é devido ela ser do rio e não passar por uma unidade de tratamento. “A antiga gestão deixou a cidade em uma situação muito crítica. A estação de tratamento de água não funciona mais e, devido a isso, a água que vem do rio não é tratada e, por isso, fica com a cor amarelada. Mas com o recurso que o prefeito conseguiu, vai possibilitar que seja construído uma nova estação e, assim, melhorar a qualidade da água”, explicou.

Edição: Isac Sharlon

