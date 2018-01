Turistas amazonenses são abandonados em hotel na Venezuela por agência

Uma viagem internacional é o sonho de boa parte da população e todo mundo quer lembrar dela de forma agradável, mas para um grupo de 35 turistas amazonenses o "passeio dos sonhos" está se tornando um roteiro de filme de terror. Eles estão "presos", desde a última segunda-feira (16), em um hotel na cidade Puerto La Cruz, porta de entrada para um dos mais lindos parques da Venezuela.

Eles estão sem poder sair do estabelecimento e podem ser despejados por conta, segundo a denúncia, da inadimplência da agência de viagens que os levou ao país vizinho. De acordo com a denúncia, a agência de viagens Globe Trip, localizada no Dom Pedro, em Manaus, abandonou os clientes no hotel e não tem dado satisfação sobre a situação deles no local.

Contrato assinado por um dos clientes da empresa de viagens





A empresa não foi buscá-los, como estava previsto no contrato. Além disso, as pessoas estão sendo cobradas pela hospedagem extra, já que passou a data prevista em contrato para fazer o check out. Os clientes afirmam que um ônibus sem as mínimas condições higiênicas foi disponibilizado para trazê-los de volta a Manaus, porém, eles relatam que o veículo estava fedendo a urina e não havia banheiro.

O ônibus enviado pela empresa contratada não possui banheiro e estava com odor de urina





A Agência

O Em Tempo entrou em contato com a agência e falou com o proprietário Cláudionesio de Oliveira. Ele confirmou a denúncia e informou que havia contratado uma empresa de transporte para buscar os clientes. No entanto, a contratada não cumpriu com o negociado, fato que originou o problema.

Ainda segundo Cláudionesio, ele iria pagar a empresa terceirizada no dia 20 de janeiro, ou seja, quatro dias antes da viagem. Porém, a empresa não fez a viagem. Além disso, ele contou que a Globe Trip está sem dinheiro para contratar uma nova companhia de transporte, mas ressaltou que está em busca de dinheiro para trazer os amazonenses.

A responsabilidade

O Em Tempo procurou o Procon Municipal para saber como o consumidor que for adquirir pacotes de agência de viagens deve proceder ao passar por uma situação como essa. A advogada e assessora jurídica do Procon, Patrícia Lima, explicou que se a empresa contratada não fornecer o serviço, a responsabilidade é do estabelecimento já que existe um contrato assinado.

"A responsabilidade é da agência de viagens que prometeu fornecer o serviço. Sendo assim, ela deve realizar o que prometeu".

Ainda de acordo com a advogada, como os turistas amazonenses estão em outro país, os Procons não podem intervir. Ela esclareceu que, neste caso, os consumidores podem realizar o pagamento da diária no hotel e depois, ao voltarem ao Brasil, podem entrar com o pedido de ressarcimento do valor.

"Além do consumidor poder entrar com processo administrativo pelo Procon, ele poderá acionar a Justiça por danos morais, já que foi exposto à uma situação vexatória e humilhante. Ele também pode processar a empresa por descumprir o contrato, com direito de reparação", explicou.

Cuidados ao comprar pacotes

Os órgãos do consumidor recomendam que, ao comprar os pacotes das agências de turismo, que geralmente incluem transporte, hospedagem, passeio turístico, caminhadas, atividades extras, dentre outros serviços, o turista deve checar se a empresa - na qual ele fará a compra - está regularmente cadastrada no Ministério do Turismo.

Esse cadastro tem o objetivo de promover o ordenamento, a formalização e a legalização dos prestadores de serviços turísticos no Brasil. Após verificar se a empresa é cadastrada, o turista deve ler o contrato nos mínimos detalhes antes de assinar para não ter surpresas desagradáveis.

