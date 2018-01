Detran recupera veículo roubado e com placa clonada em Manaus

O veículo estava com placa OAC-5864 adulterada, que pertence a um carro Mercedes C180 | Foto: Divulgação





Um veículo roubado foi recuperado, no começo da tarde desta quarta-feira (17), pelo Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM). Dois homens - que não tiveram as identidades reveladas - foram flagrados tentando comprar uma placa para o carro, modelo Gol, de cor branca, na sede do órgão. Ao consultar o sistema, os agentes detectaram que havia no cadastro do veículo uma restrição de roubo e furto.

Além da restrição, o veículo estava com placa OAC-5864 adulterada, que pertence a um carro Mercedes C180. Os suspeitos estavam acompanhados de um falso despachante, conhecidos como “Zangão”, que, na hora da abordagem dos agentes do Detran-AM, tentou esconder debaixo da blusa uma placa e dois arames utilizados na colocação de tarjas de segurança.

Leia também: Supostos detentos fazem vídeo para denunciar comida com tapuru e rato

O diretor-presidente do Detran-AM, Vinicius Diniz reforça a orientação para que a população não utilize os serviços prestados por esse tipo de pessoa. “No site do Detran-AM, nós temos uma lista com o nome dos despachantes credenciados pelo órgão para realizar os serviços referentes a veículo e CNH. Isso evita que o usuário seja lesado de alguma forma e que esteja seguro sobre os serviços prestados pelo do profissional”, enfatiza.

Documento falsificado

Uma moto modelo Yamaha YS250 também foi recuperada após denúncia de funcionários da empresa Fábrica de Placas Portugal sobre a tentativa de um homem de comprar uma placa para o veículo, além do documento falso, a moto estava com placa clonada.

Ao ser questionado pelos agentes sobre a origem do veículo, ele informou ter comprado a moto por um site de vendas na internet e que estaria resolvendo as pendências que a mesma apresentava.

Os suspeitos foram encaminhados à Delegacia de Especializada de Roubos e Furtos de Veículos, onde serão ouvidos e os procedimentos cabíveis serão realizados.

Leia mais:

Dupla armada invade autoescola e rende funcionários em Manaus

'Assaltantes frios', diz delegado sobre quadrilha que assaltou Uber

Dupla é presa após troca de tiros com a Força Tática em Manaus