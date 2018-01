Lixo e sujeira tomam conta das ruas de Manacapuru

Manacapuru - É só olhar em volta para ver o descaso do poder público com o município de Manacapuru, a 69 quilômetros de Manaus. O abandono começa pela estrutura utilizada na coleta de lixo, totalmente irregular e fora dos padrões mínimos de higiene, o que gera insegurança à população.

| Foto: Divulgação

A Prefeitura de Manacapuru disponibiliza apenas um caminhão caçamba, ao invés dos carros coletores adequados para recolher o lixo. A coleta é feita por caçambas, de forma irregular para a atividade. Como não há condições de transporte apropriado, o lixo, mal acondicionado, fica espalhado pela cidade.



Um motorista de caçamba, de 51 anos, que preferiu não ter o nome revelado, ressaltou ainda que, além da maneira incorreta de como o lixo é recolhido, os trabalhadores não contam com nenhum Equipamento de Proteção Individual (EPI). Eles também estão com salários atrasados há mais de dois meses.

Caminhões sem estrutura fazem a coleta de lixo em Manacapuru | Foto: Wanderley Modesto

“Não temos EPI, os salários estão atrasados e, além de tudo, não temos nenhuma assistência de saúde. Aqui somos tratados como cachorros. Os órgãos competentes não dão o devido valor ao nosso serviço. A resposta que nós temos, até o momento, é que a prefeitura ainda não repassou o dinheiro para a empresa. Isso é um absurdo! Temos contas para pagar”, relatou o motorista.



Sindicargas



De acordo com o presidente do Sindicato dos Trabalhadores de Cargas do Amazonas (Sindicargas-AM), Carlos Gonzaga, após receber a denúncia dos trabalhadores, representantes do sindicato estão organizando uma comitiva para ir até o município realizar uma fiscalização.

Funcionários fazem manifestação em frente a Associação Comercial Empresarial de Manacapuru | Foto: Wanderley Modesto

“Vamos a Manacapuru fazer uma fiscalização, pois recebemos a informação de que os trabalhares não têm IPI, os salários estão atrasados, não há cesta básica, além de outras irregularidades. As caçambas estão fazendo o serviço que deveria ser feito pelo Isso está errado e é lamentável. O prefeito abandonou a cidade”, disse o presidente do sindicato.



Trabalhadores



Revoltados e insatisfeitos com a atual administração da prefeitura de Manacapuru, aproximadamente 120 funcionários da limpeza pública do município estão com dívidas acumuladas em decorrência do atraso de salários. Alguns profissionais relataram que, até o momento, não receberam o dinheiro do décimo terceiro - que deveria ter sido pago até o mês de dezembro de 2017.

Uma mulher que presta serviço terceirizado de limpeza para a prefeitura de Manacapuru e preferiu não se identificar por medo de represálias, falou sobre o descaso com os profissionais da área. Ela relatou que os garis estão recebendo ameaças de demissão em massa se denunciarem ou falarem com a imprensa sobre os problemas enfrentados por conta da omissão da gestão municipal.

“Nossa situação é precária. Não sabemos mais a quem recorrer, todos nós fomos enganados, pois recebemos todos os meses os salários com atraso. Para piorar a situação, em dezembro, todos fomos demitidos da antiga empresa - que não pagou nosso 13º e nem nossa rescisão contratual. O empresário diz que a culpa é do prefeito e o prefeito diz que já pagou”, relatou a gari.



Ainda segundo a profissional, todos os funcionários foram remanejados para uma outra empresa, a FJP Limpeza Urbana e Serviços, sem ao menos serem consultados. Até o momento, eles não receberam o décimo terceiro e nem os direitos trabalhistas referentes a mais de 11 meses que prestaram serviços para Associação Comercial Empresarial de Manacapuru (Acempua).

“No dia 4 dezembro do ano passado, eles disseram que estavam transferindo todos os funcionários para outra empresa. Não pagaram o nosso salário do mês, o décimo e nem a rescisão. A informação que nós recebemos e que nem houve licitação, simplesmente trocaram de empresa. Nós só recebemos promessas”, disse a funcionária em tom de indignação.

A profissional aproveitou para conta ainda que os trabalhadores estão reclamando do tratamento dado pela empresa aos funcionários. Segundo ela, o responsável proibiu os trabalhadores de dar pausa para o descanso coletivo. Ele ainda teria ameaçado com demissão quem fizesse qualquer tipo de manifestação.



Prefeitura

A equipe de reportagem do Em Tempo tentou entrar em contato com o assessor de comunicação da prefeitura de Manacapuru, através do número xxxx-0069, mas nenhuma das nossas ligações foram atendidas.







