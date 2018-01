Orla e porto de Manacapuru estão abandonados há anos

Manaus - Um dos municípios com maior colégio eleitoral no Amazonas, a cidade de Manacapuru, conhecida como “Princesinha do Solimões”, não vivencia os melhores dias do ponto de vista administrativo. Um verdadeiro caos toma conta das ruas, avenidas e praças do local. Na última quinta-feira (12), o EM TEMPO visitou o principal porto de embarque e desembarque de passageiros e constatou que o local se encontra totalmente abandonado pelo poder público. Na área, existia uma placa sobre a revitalização da orla do Miriti, que segundo o site da transparência do governo federal, foram repassados mais de R$ 124 mil, mas até o momento os trabalhos não começaram, pela prefeitura. Atualmente, uma pequena balsa é utilizada como cais na principal entrada, manuseada com dificuldade por moradores e turistas.



De acordo com o autônomo Nonato Ramos, que trabalha nas proximidades do porto, a área encontra-se sem nenhum banheiro adequado para atender a demanda diária. Os dois recintos que existiam foram interditados devido à péssima estrutura e falta de manutenção básica. “Aqui, é o principal local de embarque e desembarque de Manacapuru, que deveria ser administrado pela prefeitura, porém o prefeito nunca veio. Um dia desses, a balsa quase afundou, devidos aos furos que existem no casco”, explica.

Abandono

A balsa do terminal pesqueiro, localizada também nas proximidades do cais, cuja administração é de responsabilidade da Prefeitura de Manacapuru, também conta com visível abandono. Logo na entrada, é possível verificar várias pontes de madeira improvisadas, construídas por pescadores que precisam trabalhar. Segundo o pescador, Francisco Pereira, 52, durante quatro anos trabalhando na área, nunca houve revitalização do local, apesar das inúmeras solicitações de reforma.

“Até agora não houve nenhuma reforma. A situação do terminal pesqueiro é lamentável, pois a balsa está com buracos. Nós compramos madeiras e improvisamos. Para se ter uma ideia da gravidade do problema, clientes já caíram dentro dos

buracos”, conta Pereira.

A limpeza pública não é realizada no local há mais de 2 meses | Foto: Márcio Melo

Moradores

O comerciante Enéas Silva, 61, que mora em frente à orla do município, falou sobre o abandono da cidade. Segundo ele, o município não oferece estrutura para receber os turistas que chegam. “Essa administração é uma decepção para o povo. A situação da orla de Manacapuru, hoje, é uma das piores do Amazonas, encontra-se abandonada, e a prefeitura não toma nenhuma providência. A parte por onde chegam os turistas está para afundar, mas o poder público se finge de morto”, disse.

Orla do Miriti

A orla do Miriti, principal ponto turístico de Manacapuru, localizado no bairro da Liberdade, está, há anos, abandonada e não existe previsão para revitalização. No local, existia uma placa indicando que o governo federal orçou o valor de R$ 1.253.800,91 para a Prefeitura de Manacapuru realizar a reforma, porém, após a visita da reportagem, a placa foi retirada. Na placa, ainda era possível verificar que o início da obra estava previsto para o dia 9 de outubro de 2017. A entrega seria realizada no dia 9 de janeiro 2018. Ao consultar o portal da transparência da prefeitura de Manacapuru, os valores dos repasses estão atualizados até junho de 2017.

Representante

O administrador do cais de Manacapuru, Raimundo Fonseca, disse que a manutenção do local é de responsabilidade da prefeitura, porém a atual situação da balsa é crítica. Segundo ele, existe a previsão de substituição da balsa, agendada até o dia 13 de fevereiro. Questionado sobre a informação de que a balsa correu o risco de afundar há alguns dias, ele confirmou que o incidente quase ocorreu, devido à falta de uma bomba de água para drenar as infiltrações no casco da embarcação.

Edição: Lívia Nadjanara

