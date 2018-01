Detran-AM realiza blitze em Manacapuru e prende 129 veículos

A operação realizada pelo Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) nesta quinta-feira (18) em Manacapuru (distante 73 km de Manaus) prendeu 129 veículos e atuou 251 infrações. Realizada pela Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM), o foco da operação é coibir o comércio de veículos roubados.

A barreira de fiscalização foi montada logo na entrada da cidade, na Rodovia Manoel Urbano. Cinco carretas foram necessárias para abrigar as motocicletas irregulares apreendidas. Dos 129 veículos removidos, 115 foram motocicletas, oito carros e seis caminhões. Um veículo com placa clonada e com chassi adulterado foi apreendida. O veículo pertencia a um agricultor, que disse ter comprado a moto para trabalhar. O caso será investigado.

“A determinação do governador Amazonino Mendes é dar apoio aos municípios. Estão acontecendo muitos assaltos, principalmente usando motos. Então, o Detran fará o seu papel, reforçando as fiscalizações para colaborar com o trabalho da segurança pública”, ressalta o diretor-presidente do Departamento Estadual de Trânsito, Vinícius Diniz.



No interior, o trabalho de fiscalização será intensificado até o Carnaval, com foco na Região Metropolitana de Manaus. Todos os municípios passarão por operações nesses moldes, afirmou o secretário de Segurança, Bosco Saraiva. Além de reforçar a regularidade e as condições de tráfego desses veículos, o objetivo é combater o crime.

Foram necessárias cinco carretas para levar as 115 motocicletas apreendidas. | Foto: Divulgação

“Nessa blitz, presenciamos motociclistas relatando que foram assaltados por outras pessoas de moto. Quando uma motocicleta está com a documentação toda irregular, não tem documentação, as autoridades presumem que ela pode está servindo à marginalidade, ao tráfico e ao assalto. Vamos fazer um reordenamento da segurança em todo o interior e todos esses procedimentos chegarão, muito brevemente, a todos os municípios”, destaca Saraiva.

