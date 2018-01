Falta de saneamento contribui para casos de diarreia no interior do AM

Amazonas - A moradora Sara Figueiredo,28, do município de Boca do Acre (localizado a 1.028 km de Manaus) passou quase uma semana sentindo dores na barriga e indo ao banheiro constantemente em virtude de diarreia causada, segundo ela, pela falta de tratamento da água que não existe na cidade. Casos como esses costumam ser frequentes em cidades pequenas situadas à beira dos rios, na Amazônia.



De acordo com dados da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM), só em 2017 foram registrados mais de 207.489 mil novos casos de diarreia aguda em todo o Estado do Amazonas, 7% a mais que em 2016, com apenas 192.626 mil casos.

Caixa de água em Boca do Acre | Foto: Divulgação

Segundo a Diretora Técnica da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM), Rosemary Costa Pinto, os municípios realizam atendimentos médicos e de enfermagem tanto na população afetada quanto em abrigos. “Porém muitos municípios ainda não possuem um sistema de Saneamento básico, com tratamento de água e de esgoto adequado, e que dificulta e contribui para a proliferação dessas doenças”, disse.



Ela ressalta ainda que a FVS-AM possui um Comitê Interno de Vigilância em Saúde para Desastres, integrado por técnicos das vigilâncias epidemiológica, sanitária, ambiental, laboratório de saúde pública, educação em saúde e núcleo de emergências ,que monitora e apoia os municípios em situação de risco principalmente no período das cheias dos rios.

Leia também: Pistoleiro do 'bonde do trem bala' é preso em Manaus



Saneamento básico é precário nos municípios



A falta de saneamento básico ainda é um grande problema para a saúde da população. | Foto: MICHAEL DANTAS

De acordo com o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) apenas 62,4% dos domicílios de todo o Estado do Amazonas possuía algum sistema de tratamento de dejetos.



Na falta desse sistema, a água acompanhada do lixo que sai das pias e banheiros dos moradores são despejados diretamente em córregos e esgotos a céu aberto, comprometendo assim a saúde da própria população.



Outra enfermidade comum na região é a Leptospirose. A doença, conhecida popularmente como 'doença de rato', é contraída após contato com a água contaminada com a urina do roedor.



De acordo com Sistema de VIGIWEB (Vigilância Epidemiológica e Informações Online) da Fundação de Medicina Tropical Doutor Heitor Dourado (FMT-DHD), nos últimos três anos, a doença fez 135 vítimas, dessas, 8 vieram a óbito.





População do interior é a mais afetada



Em Careiro da Várzea, localizado a 21 km de Manaus, a Secretaria de Saúde registrou nas duas primeiras semanas de Janeiro deste ano, 66 casos de diarreia. Em 2017, o número de pessoas que contraiu a enfermidade, alcançou um total de 1.127 casos.



As causas podem ser por água ou alimentos contaminados. | Foto: Márcio Melo

“Essa estatística é referente ao todo, distribuído entre os 12 meses. As causas podem ser por vírus, bactérias ou parasitas que se alojam na água e nos alimentos que a população consome" relatou a Coordenadora de Vigilância Epidemiológica, Perpétua Lima.



De acordo com o Secretário de Saúde de Careiro da Várzea, Nato Leite, o município vem realizando ações para diminuir os novos casos de diarreia por meio de orientação de saúde e distribuição de medicamentos à população. " O município tem tomado todas as medidas para prevenir e cuidar da saúde da população. A equipe estratégica da Saúde da Família vem realizando atendimentos e distribuindo hipocloríto para as famílias das comunidades", disse





Saneamento básico é tema de estudo na Aleam

A ausência de saneamento básico no Estado continua sendo um dos maiores entraves para a existência de doenças transmitidas pela água. Recentemente, o relatório final do Grupo de Trabalho (GT) do Saneamento Básico no Amazonas, constituído pela Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam) no ano de 2017, apontou a necessidade de sugerir ao Governo do Estado a criação de uma Polícia Estadual de Saneamento Básico (PESB).

O relatório recomenda que o Estado adote providências necessárias para encaminhar à Assembleia Legislativa proposta que estabeleça a Política de Saneamento Básico, tendo em vista que o Amazonas necessita de uma estratégia de atuação na área. “Tal estratégia deve ser baseada em uma gestão compartilhada estabelecendo conselhos, pastas, órgãos de execução e regulação e fundo de apoio”, diz o estudo.



Leia mais:

Orla e porto de Manacapuru estão abandonados há anos

Usuário de drogas é baleado em suposto acerto de contas no São José

300 mil pessoas levam nota zero na redação do Enem