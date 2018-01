FAB afirma que falso sargento preso por tráfico nunca foi militar

Manaus - O homem identificado como Orelam Martins da Silva e Silva, de 29 anos, que foi preso em flagrante na tarde da última quarta-feira (17), por tráfico de drogas, não pertence a Força Área Brasileira (FAB). A informação é da assessoria da FAB que desmentiu o infrator. No momento da abordagem ele declarou à Polícia ser ex-sargento da instituição.



Durante depoimento à Polícia, no entanto, de acordo com o delegado Demetrius Queiroz, titular do 24° Distrito Integrado de Polícia (DIP), o infrator relatou que não era ex-militar, ao contrário do que disse na primeira versão.

No dia da prisão, policiais militares do 24ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) estavam realizando patrulhamento de rotina, quando avistaram Orleam e um homem, ainda não identificado pela polícia, pilotando uma motocicleta em atitude suspeita.

No momento da abordagem, o homem empreendeu fuga do local. Durante revista, a guarnição apreendeu uma porção média de maconha, em posse de Orleam.

O infrator foi autuado em flagrante por tráfico de drogas. Ao término dos procedimentos cabíveis ele foi encaminhado para Audiência de Custódia no Fórum Ministro Henoch da Silva Reis, bairro São Francisco, zona sul da capital.

Entenda

Com exclusividade a equipe do EM TEMPO flagrou em um vídeo o momento em que o suposto ex-sargento tentava fugir da polícia. Nas imagens é possível ver os policiais jogando a viatura em direção ao homem, na tentativa de mobilizá-lo. Ele tentou fugir, mas foi detido, após ação integrada de policiais da 24ª Cicom.

Um motociclista que passava pelo local levou um tiro de raspão no pé, durante a ação, e teve ferimento leves. O homem não precisou de atendimentos médicos. Orleam foi detido duas horas depois.



