Problemas técnicos interrompem serviço de call center da Eletrobras/AM

Através de nota, a Eletrobras Distribuição Amazonas informou que o serviço de call center da empresa foi temporariamente interrompido neste sábado (20). Devido a problemas técnicos, os usuários do serviço não puderam entrar em contato com a concessionária desde às 5h da manhã de hoje. O serviço foi normalizado por volta das 10h30 da manhã.

A Eletrobras Distribuição Amazonas reiterou através da nota o compromisso com a população do Estado do Amazonas em oferecer energia segura e de qualidade, contribuindo para o bem-estar de seus clientes e o desenvolvimento econômico da região.



Privatização



O governo vai enviar ao Congresso Nacional o projeto de lei (PL) que propõe a privatização da Eletrobras. O texto foi assinado pelo presidente Michel Temer nesta sexta-feira (19). Com o objetivo de evitar que outra companhia tome o controle da estatal, nenhum acionista poderá ter mais de 10% de poder do voto.

