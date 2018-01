Obra de recuperação da BR-319 pode começar neste ano, diz Dnit

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte (Dnit) prevê que, até o fim deste ano, possa licitar as obras de recuperação da rodovia federal BR-319, que liga Manaus a Porto Velho (BR). Mas, antes, o órgão federal espera entregar o Estudo de Impacto Ambiental (EIA) ao Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis) e à Funai (Fundação Nacional do Índio) para conseguir a licença para a execução do projeto da estrada.

A afirmação é do diretor geral do Dnit, Valter Casimiro Silveira. Ele explica que, inicialmente, o Dnit já tinha feito um EIA apenas sobre a flora e a fauna do entorno da BR-319. Mas agora o estudo está sendo refeito, por força de uma portaria que obriga também estudos de impactos sobre terras indígenas que estejam numa distância mínima de até 40 quilômetros das rodovias.

“Então, nós voltamos às pranchetas e estamos estudando essa questão indígena, com toda autorização da Funai. Assim que conseguirmos concluir os estudos e apresentarmos aos órgãos competentes, com eles dando a liberação do licenciamento ambiental, nós licitaremos a obra de recuperação da rodovia”, afirma o diretor geral do Dnit.

Além do novo estudo, segundo Valter Casimiro, o órgão trabalha na atualização do projeto de recuperação da BR-319, para atender demandas do Ibama, que pede a inclusão de dispositivos que garantam maior proteção a fauna e a flora da região. “Nós temos algumas discussões de projetos, para atender uma demanda do Ibama, que é algo novo para o Dnit. Então nós precisamos finalizar esse projeto, para que com essas adequações o órgão possa estimar o novo valor da obra”, explica.

O Dnit trabalha na atualização do projeto de recuperação da BR-319, para atender demandas do Ibama | Foto: Janailton Falcão





Manutenção

Entre os dias 15 e 16 de janeiro, o diretor do Dnit participou da diligência do Senado, que começou em Porto Velho e seguiu estrada por 877 quilômetros até Manaus, por quase dois dias. A caravana tinha por objetivo conferir o andamento das obras das empresas contratadas, para manter a trafegabilidade sobre o trecho do meio da rodovia federal, em pleno período de chuva do inverno amazônico.

Mais conhecido como “meião”, o intervalo que compreende a, aproximadamente, 400 quilômetros, não tem licença ambiental para serviços de recuperação asfáltica. Tem apenas licença dos órgãos ambientais para obras de manutenção, onde atualmente há três lotes, de acordo com Valter Casimiro “A manutenção é uma funcionalidade que o Dnit tem sobre todas as rodovias do país. Então, independentemente de o órgão pavimentar ou não a rodovia, a BR-319 vai receber os trabalhos de manutenção do trecho já pavimentado e também do não pavimentado”, diz. “Hoje, a medida que vão aparecendo os buracos e atoleiros, o pessoal da empresa vem e coloca o material, faz a compactação e espalha, para poder manter a trafegabilidade”, conclui.

Moradores

A fretista Roselange Messias, 43, é moradora da comunidade Realidade, localizada no km 577 da BR-319. Quando chegou na localidade, há dez anos, ela diz que enfrentou muita dificuldade no seu serviço de transporte, principalmente para a sede do município de Humaitá, que fica a 100 quilômetros da comunidade. “Tinha dias que saíamos de Realidade e dormíamos no meio da estrada, para, no outro dia, conseguirmos chegar em Humaitá”, conta.

Mais conhecido como “meião”, não tem licença ambiental para serviços de recuperação asfáltica | Foto: Janailton Falcão





Nos últimos três anos, Roselange e outros moradores de Realidade como José Carlos Gomes da Silva, pastor da Igreja Assembleia de Deus de Madureira, afirmam que a situação da rodovia ainda é muito complicada, por falta de asfalto, mas reconhecem que alguma coisa avançou nos últimos três anos.

Mais à frente, na Reserva de Desenvolvimento Sustentável Igapó Açú, no km 245 da BR-319, mesmo sem asfalto, mas com o mínimo de manutenção, o sentimento é de melhoria nas condições econômicas. O assistente da balsa do Igapó Açú Orimar Batista Assunção, 18, conta que até outubro de 2015, o tráfego de veículos era quase zero e a renda da balsa era muito baixa.

De acordo com Batista, quando as empresas de transporte interestadual retomaram às rotas de Manaus/Humaitá e Manaus/Porto Velho, o número de viajantes de carro de passeio também cresceu. Segundo o seu avô, o pescador aposentado Osvaldo Batista de Assunção, 63, é possível vender produtos aos viajantes.

