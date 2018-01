Colisão entre veículos deixa 4 feridos na rodovia AM 070, em Iranduba

Iranduba (AM) - Quatro pessoas ficaram feridas após se envolverem em um acidente de trânsito na tarde deste domingo (21). A colisão ocorreu nas proximidades da comunidade do Paricatuba, no km 25 da rodovia AM 070 que liga Manaus ao município de Iranduba. Conforme informações de testemunhas, chovia no momento do acidente, o que pode ter contribuído para o momento da colisão.



De acordo com uma fonte policial, as vitimas tiveram apenas ferimentos leves e não correm riscos de saúde. "Houve alguns feridos, mas também danos materiais dos veículos. As vítimas foram encaminhadas ao Hospital Hilda Freire, no município de Iranduba e devem ser liberadas ainda durante a tarde", disse.

A Polícia Militar (PM) de Iranduba esteve no local para auxiliar o Corpo de Bombeiros, que realizou a remoção dos envolvidos ao hospital. As causas do acidente devem ser investigadas pela Polícia Civil (PC).





