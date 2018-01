Na véspera do aniversário, homem morre afogado em Amaturá

Amaturá (AM) - Um homem, identificado como Adry da Silva Costa, de 39 anos, foi encontrado morto na noite deste domingo (21), após ser vítima de afogamento. O acidente ocorreu no sítio Rosa de Sarón, no município de Amaturá (a 1.072 km de Manaus). Conforme a polícia, a vítima foi encontrada sem vida na véspera do dia em que completaria 40 anos.

De acordo informações repassadas para o Comando de Policiamento do Interior (CPI), a vítima estava consumindo bebida alcoólica no momento em que desapareceu no açude. "Alguns amigos disseram que o Adry estava bêbado e por isso, acabou desaparecendo no rio", disse uma fonte policial.

Populares e amigos auxiliaram as equipes da Polícia Militar (PM) nas buscas pelo corpo de Adry da Silva, que foi encontrado com marcas no rosto. "Embora tenha essas marcas, as investigações preliminares, descartaram qualquer indício de que ele tenha sido agredido", finalizou a fonte, ao ressaltar que o caso deverá ser investigado pela Polícia Civil (PC).





Edição: Luis Henrique Oliveira





