Restam mais de 86 mil vagas para a rede pública de ensino; veja mais

Manaus - Novos alunos, reingressos e estudantes que pretendem fazer transferência para outra instituição de ensino público ainda podem recorrer as matrículas para as unidades no Estado. A Secretaria de Estado de Educação e Qualidade do Ensino (Seduc) alerta que ainda disponibiliza de 86.082 vagas para as escolas da rede pública estadual, sendo 13.985 vagas na capital e 72.097 no interior.

As vagas remanescentes ocorrem por fatores como alunos que não confirmaram a matrícula (a vaga retorna para o sistema), vagas no turno da noite e alguns municípios do interior que ainda não iniciaram a rematrícula. Dessa forma, todas as vagas aparecem no sistema.

Do total de vagas ainda disponíveis, 27.216 são para as escolas que oferecem a modalidade de Ensino Médio; 46.615 para as unidades de Ensino Fundamental e 12.251 para as escolas que oferecem a modalidade de Educação de Jovens e Adultos (EJA).

De acordo com a gerente de pesquisa e estatística da Seduc, Silvana Morais, as vagas não incluem as escolas militares e as unidades de ensino que oferecem a modalidade de tempo integral, pois possuem processo seletivo próprio.

Matrículas

Desde o dia 19 de janeiro está aberto o período de atendimento para os pais ou responsáveis que perderam os prazos do calendário de matrículas 2018. O atendimento estará disponível a todos os níveis de ensino, inclusive para as transferências, e ficará aberto até o encerramento das vagas.

As reservas de vagas podem ser feitas pelo site www.matriculas.am.gov.br, pelo

aplicativo Matrículas Amazonas e também de forma presencial, das 8h às 17h.

A confirmação da matrícula deverá ser feita presencialmente em até três dias úteis após a solicitação e na escola em que o estudante pretende conseguir a vaga.

O início do ano letivo 2018 para as escolas da rede pública estadual de ensino está previsto para o dia 15 de fevereiro. Neste dia, estudantes da capital e do interior, retornarão às atividades nas 599 unidades de ensino do Estado.

Balanço

A rede pública de educação, por meio da Secretaria de Estado de Educação e Qualidade do Ensino (Seduc) e da Secretaria Municipal de Educação (Semed), registrou, durante o período do calendário de matrículas, de 6 a 18 de janeiro, um total de 164.087 atendimentos.

Foram registrados até o último dia do calendário 93.029 pedidos de matrículas na rede estadual de educação e 71.058 solicitações na rede municipal.

Neste ano, mais pessoas utilizaram o aplicativo Matrículas Amazonas para fazer a reserva de vaga. Foram 40.020 reservas pelo Aplicativo, que representam 32,81% do total de atendimentos, um crescimento de 13% em relação ao mesmo período de 2017. Pelo site foram 36.347 atendimentos, que representaram uma queda de 2,09% em relação a 2017. Os atendimentos presenciais, que também caíram, chegaram a 23.572, sendo 18,51% menor que no ano anterior.

