Grupos prioritários recebem atendimento especial para emissão de RG

Manaus - Emissão de segunda via de Registro Geral (RG) para pessoas prioritárias pode ser realizada de segunda a sexta, de 8h às 17h, no Instituto de Identificação Aderson Conceição de Melo (IIACM), na avenida Pedro Teixeira, nº 180, bairro Dom Pedro, Zona Centro-Oeste.



Esse é um procedimento que tem como objetivo intensificar a emissão do documento para pessoas que precisam de prioridade neste tipo de atendimento.

Os serviços são voltados para idosos, deficientes, gestantes, pessoas que precisam viajar com urgência e, também, aquelas impossibilitadas de se deslocarem até a sede do instituto.



Nesse sentido, o IIACM está disponibilizado atendimento externo em residências, hospitais e prontos-socorros.

O novo diretor, perito criminal Jorge Soares, ressaltou que está realizando uma força tarefa para esse público. “O objetivo do atendimento prioritário é oferecer maior comodidade ao público, para que o serviço seja prestado à essas pessoas da melhor forma possível”, argumentou o novo diretor do IIACM.

O perito criminal Jorge Soares é o novo diretor do Instituto de Identificação Aderson Conceição de Melo (IIACM) | Foto: Divulgação

De acordo com a gestora da gerência civil do IIACM, investigadora Ilza Feitosa, cerca de 140 RGs são gerados por dia, totalizando, uma média de 700 documentos dessa natureza emitidos por semana.

“Esse tipo de atendimento é muito importante para a população. Além desse trabalho na capital, o Instituto de Identificação realiza, também, ações sociais no interior do Estado, por meio dos projetos: ‘Minha Primeira Identidade nos Abrigos de Manaus e Municípios’, ‘Identificando-se com o Cidadão’, ‘Ação de Cidadania Itinerante do Amazonas’ e ‘Minha Primeira Identidade nas Escolas’. Todo esse trabalho é mantido para atender satisfatoriamente os amazonenses”, declarou.

Documentação

Os documentos necessários para a emissão de 2ª via do RG são: Certidão de Nascimento ou Casamento (original e cópia); duas fotos 3x4 atuais, com padrão para identidade (fundo branco e sem sombra) e cópia do comprovante de residência (três últimos meses).



Ilza esclarece que, caso o imóvel pertença a terceiros, é necessário trazer cópia do RG do titular da conta ou, caso o imóvel seja alugado, trazer cópia do contrato de aluguel ou cópia de recebido do último pagamento do aluguel.

Certidão de nascimento ou casamento, duas fotos atuais e comprovante de residência são alguns dos documentos necessários | Foto: Divulgação

Também é preciso levar cópia do Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), Programa de Integração Social (PIS) ou Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), sendo este último opcional.



A gerente ressaltou que menores de 18 anos deverão estar acompanhados do responsável legal (pai, mãe, avó ou avô), portando os documentos originais e cópias.



Dúvidas podem ser esclarecidas pelo número: (92) 3214-2280.

