'Vampirão' do Hemoam vai a Itacoatiara nesta quarta-feira (24)

Itacoatiara/Amazonas - A Fundação Hospitalar de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas (Hemoam), unidade da Secretaria de Estado de Saúde (Susam), realiza, nesta quarta-feira (24), ação de captação de sangue e cadastro para doadores de medula óssea, no município de Itacoatiara, distante 271 quilômetros de Manaus. O atendimento será feito por meio de caravana, liderada pela Unidade Móvel do Hemoam, mais conhecida como “Vampirão”, no horário de 9 às 16h.

A caravana, que deverá visitar outros municípios este ano, faz parte de uma ação em favor da prevenção das anemias e da conscientização da população sobre diagnóstico precoce das leucemias. A coordenação do Ciclo do Sangue pretende aproveitar a ação para ampliar o número de bolsas de sangue no estoque da capital e interior.

O Hemoam também capacitará os técnicos de patologia dos municípios para o diagnóstico de leucemia. Além de Itacoatiara, está confirmada a ida da caravana a Manacapuru, no dia 31 de janeiro. A caravana será formada por técnicos de várias áreas da unidade –bioquímos, enfermeiros, assistentes sociais e técnicos de hemoterapia.

Interiorização

De acordo com o diretor-presidente do Hemoam, Nelson Fraiji, o curso de patologia faz parte de uma programação voltada para os municípios, com o objetivo de formar técnicos para o diagnóstico precoce das leucemias. Os cursos, que contam com a parceria do Instituto Ronald McDonald, via Grupo de Apoio à Criança com Câncer (GACC), já foram realizados em Coari e Anori. Além de Itacoatiara e Manacapuru, Humaitá também está entre os municípios a receber o curso.

A assistente social da Gerência de Captação de Doares do Hemoam, Noemy Pires, ressalta que a programação em Itacoatiara inclui palestras aos voluntários candidatos à doação sobre Medula Óssea. O Amazonas tem 30.786 doadores cadastrados no Registro Nacional de Doadores Voluntários de Medula Óssea (Redome).

