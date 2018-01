Estudantes do AM contam experiências em intercâmbios fora do País

Manaus - O sonho da maioria dos estudantes é ingressar em alguma universidade fora do Brasil. O currículo, a oportunidade de aprender um novo idioma, o encontro com uma nova cultura e o status que a experiência internacional proporciona, alimentam os objetivos de pessoas que buscam conhecimento para construção de carreiras. No Amazonas, não é diferente.

Prova disso, é a microempresária Aline Oliveira, de 24 anos, que se formou em Design no ano passado. Após fazer um intercâmbio de 12 meses na Universidade de Hanyamg, em Amsam, cidade da Coréia do Sul, além de boas fotos nas redes sociais, trouxe também uma conquista que vai perdurar a vida inteira.

Divisor de águas

“Estar em meio à uma cultura totalmente diferente foi um divisor de águas na minha vida acadêmica e profissional. As pessoas de lá são muito esforçadas e pontuais em todos os compromissos. Além das matérias que eu cursava na graduação, os relacionamentos que fiz somaram à minha bagagem de conhecimento. Além disso, vou ter a língua coreana, que aprendi, para sempre no meu currículo”, declarou.

A viagem de Aline ocorreu em julho de 2014, quando teve o processo de candidatura de intercâmbio do programa federal" Ciência Sem Fronteiras" aprovado. Atualmente o programa está paralisado pelo Ministério da Educação, por corte de verbas.

A formada em design passou mais de um ano estudando na Coréia do Sul | Foto: Arquivo Pessoal

“A princípio queria ir para o Japão porque já estudava o idioma. Mesmo assim, não planejei muito a viagem. Fiz a inscrição no programa do governo e quando vi a lista de aprovados meu nome estava lá. Depois disso, recebi R$ 10 mil para comprar as passagens, a hospedagem e um computador para os estudos”, explica.

Oliveira está ente os vários amazonenses que estudaram na Coréia e que contam muitas experiências positivas. Após cursar dois períodos de Design no país estrangeiro, ela voltou para Manaus e conseguiu o diploma. Hoje é dona de um estúdio de design de mídias sociais, com um ex-colega de classe.

Mochilão europeu

Quando o graduado em comunicação social Gabriel Targino viajou para estudar na Universidade do Porto, em Portugal, ele tinha uma visão limitada da realidade. Após visitar 16 países nos sete meses em que esteve na Europa, ele conta que voltou mais preparado para os desafios do mercado de trabalho e as competições da vida adulta.

"Tive a chance de morar sozinho por quase um ano em outro país. Mesmo o idioma sendo praticamente igual ao do Brasil, ainda passei por vários obstáculos e isso me ajudou a amadurecer. Desde aprender a cozinhar e dar aulas de inglês até fazer um roteiro de viagem para outro país. Aprendi como a vida é cheia de responsabilidades e oportunidades para quem sabe aproveitar. Fiquei mais inserido no mundo e ganhei as práticas que poucas pessoas conseguem aos 23 anos", explica.

Prodígio internacional

Outra experiência de estudar fora que rendeu frutos não somente para o Amazonas, mas para todo o Brasil, foi o pós-doutorado em Física pela Universidade de Cambridge, na Inglaterra, da especialista Isabel Souza. Ela conta que pôde adiantar sua pesquisa, que engloba melhorias nas áreas da medicina, meio ambiente e mineração, por exemplo, em anos devido a alta qualidade de infraestrutura da universidade.

"Lá, pude estudar com um grupo seleto de pesquisadores do mundo todo para desenvolver várias vertentes dessa pesquisa. Além disso, a cidade era linda e muito segura; me sentia como em um filme podendo passear sem medo à noite. No Brasil, os processos são muito lentos e cansativos. Pude trazer resultados que não teria conseguido nas universidades daqui", frisa.

"Os três meses que vivi foram suficientes para me inteirar de uma nova cultura e, hoje, enxergo novas possibilidades para a minha vida", explica a jornalista | Foto: Arquivo Pessoal

O intercâmbio também é uma experiência que enriquece o lado pessoal, como os conhecimentos necessários para começar um empreendimento, ou a bagagem cultural que amplia a visão para os leques de oportunidades. É isso o que a jornalista Sídia Ambrósio relata em sua experiência de estudo, também na Universidade de Cambridge.

"Fui no ano passado como um incentivo pessoal de estudar outro idioma e conhecer a terra britânica. Os três meses que vivi foram suficientes para me inteirar de uma nova cultura e, hoje, enxergo novas possibilidades para a minha vida", completa. Ela fala que também é muito importante estudar sobre o local de destino antes da viagem. Grupos de estudantes que fizeram o intercâmbio e se reúnem para trocar experiências, por exemplo, é um ótimo jeito de se preparar.

O lado de quem sonha



Para a estudante Ana Carolina Mendes, o processo para conseguir uma bolsa no Brasil é muito burocrático e desgastante. Acadêmica do sétimo período de jornalismo em uma universidade particular de Manaus, ela disse que ainda sonha em estudar no exterior, apesar da dificuldade.

“Existem muitos pré-requisitos para a aprovação do processo. Não é tão simples quanto pensei. O custo hoje sairia todo por minha conta. Por mais que fosse pagar as despesas na nossa moeda, não compensaria ter que viver em hotel, pagando ainda a alimentação e as passagens. Acho mais fácil formar no Brasil e ir fazer um curso livre fora do país”, opina.

A microempresária recebia bolsa mensal de R$ 1,4 mil do programa federal | Foto: Arquivo Pessoal

Ana também fala de outras barreiras enfrentadas como não receber o suporte para o idioma estrangeiro. Ela explica que além da língua, o programa exige uma média alta do coeficiente estudantil. “Na época não dominava o inglês e ia ser muito difícil aprender o conteúdo. Não recebi auxílio quanto a isso. Queria estudar em uma universidade da Grã-Bretanha, mas acabou não sendo possível”, disse.

Ponte para o mundo

Em Manaus, ao menos quatro universidades realizam a mobilidade acadêmica no processo de troca de graduação para outro Estado ou país por um período de tempo.

Das duas universidades públicas da cidade, a Universidade Estadual do Amazonas (UEA) possui atualmente 54 parcerias fechadas com instituições do Brasil e do mundo, como a Universidade de Harvard e o Instituto de Tecnologia da Califórnia, nos Estados Unidos.

“Não recebemos nenhum incentivo do governo em relação às parcerias. Todos os acordos são iniciativas da própria instituição. Abrimos o processo anualmente para os nossos alunos e eles entendem que estarão sujeitos a arcar com as despesas do tempo da viagem”, explica Thais Imperatrice, responsável pelo departamento de Relações Internacionais da UEA.

A maioria dos casos de intercâmbio são onde os alunos "bancam" a própria estadia | Foto: Divulgação

Após o congelamento do programa "Ciência Sem Fronteiras", em 2016, a ida de estudantes para outros países caiu em 70% dentro da universidade. Apesar do número negativo, a assessoria do departamento revelou que busca engajar os alunos nas experiências acadêmicas em outros países.

“Estudar fora não é caro. A universidade já garante os contatos. Se houver o planejamento certo, os gastos podem caber dentro do bolso sem pesar e é isso o que explicamos aos alunos”, diz Thais.

Federal

A Universidade Federal do Amazonas (Ufam) também adere a acordos de cooperações internacionais, sendo parceira de universidades em 15 países da Europa, Ásia, América do Norte e América Latina.

Atualmente, cerca de 10 alunos da instituição estão estudando em outros países. O curso de Letras é o que conta com mais alunos em intercâmbio.

Particulares

Em algumas universidades particulares de Manaus, há a existência de redes multinacionais de educação como a Uninorte/Laureate e a Martha Falcão/Devry que ajudam o estudante a viajar para fora do país dentro do curso de graduação superior.

Na Uninorte, por exemplo, a rede comporta até 25 países em que universidades filiadas ao grupo podem enviar universitários entre si. De acordo com os requisitos de cada grupo, o aluno pode ficar de seis até doze meses e aproveitar a matéria do curso.

Após o congelamento do programa federal Ciências Sem Fronteiras, várias universidades aderiram às iniciativas de convênios | Foto: Divulgação

Em outras universidades, como a Martha Falcão/Devry, a experiência da educação estrangeira é feita na própria instituição através de Educação à Distância (EaD) em palestras e cursos livres. O programa Academic Award, por exemplo, leva os destaques estudantis ao Vale do Silício, nos EUA, conhecido como o berço das empresas tecnológicas mais ricas do mundo como Facebook, Google e Apple.

Parceiras de programas

Além das ajudas convencionais das Instituições de Ensino Superior, associações internacionais e programas do Ministério da Educação de outros países também abrem processos de ingresso temporário. O edital é divulgado de acordo com o espaço em cada universidade.

