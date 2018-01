Duas fábricas de asfalto são interditadas em Itapiranga

Itapiranga/Amazonas Nesta segunda-feira (22) fiscais do Instituto Ambiental do Amazonas (Ipaam) interditaram as atividades de duas fábricas de produção de asfalto no bairro Terra Nova, em Itapiranga (município distante 339 km de Manaus). As fábricas estavam funcionando no mesmo lugar sem Licença de Operação Ambiental e a menos de 300 metros do Hospital Miguel Batista.

De acordo com o gerente de Fiscalização Ambiental do órgão (Gefa), Abener Brandão de Souza, semana passada, moradores de Itapiranga denunciaram ao Ipaam, por meio de fotografias e vídeos produzidos de aparelho celular, a existência constante de fumaça densa, escura e de odor forte expelida pela chaminé das empresas, o que estava causando intoxicação em algumas pessoas.

Vídeo feito por moradores das chaminés de fábricas de asfalto | Autor: Divulgação

Brandão informou que o material chamou atenção da equipe de fiscalização que, nesta segunda-feira (22), foi ao local e constatou a denúncia. As empresas receberam autos de infração, termos de embargos das atividades e, uma delas, multa de R$ 100 mil por infração ambiental, conforme o Decreto Federal nº 6514/08. A ação contou com o apoio de policiais do Batalhão Ambiental da Polícia Militar (BAPM).

Uma das fábricas recebeu multa de R$ 100 mil por infração ambiental | Foto: Divulgação

O gerente de Fiscalização disse que, no local, os fiscais também flagraram o armazenamento em local inadequado de produtos utilizados para a produção de massa asfáltica em tonéis de ferro. “As empresas tem o prazo de 20 dias para se regularizarem junto ao Ipaam para que voltem a operar. Enquanto isso, o local está interditado”, reafirmou Abener Brandão.

