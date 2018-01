Arsam realiza cadastro de condutores de táxis intermunicipais

Manaus - Condutores de táxis que realizam transporte de fretamento entre os municípios da região metropolitana de Manaus têm até 31 de janeiro para se cadastrar junto à Agência Reguladora de Serviços Públicos do Amazonas (Arsam).



A Operação "Táxi Seguro IV" vem sendo realizada com objetivo de coibir o transporte clandestino de passageiros e orientar os condutores quanto à obrigatoriedade de cadastro junto ao órgão regulador dos serviços de transportes intermunicipais de passageiros, a Arsam.

Segundo a nova medida, quem for pego transitando sem a devida autorização poderá ser penalizado e ter o veículo apreendido pelos órgãos de trânsito. A nova regra passa a valer a partir do dia 1º de fevereiro.

Operação surpresa



Na última sexta-feira (19), o órgão realizou mais de 200 abordagens em parceria com o Batalhão de Trânsito da Polícia Militar (Batran-AM). Durante a ação, foram verificados itens de segurança como o estado de conservação dos pneus, o uso de cinto de segurança, documentação do condutor, acondicionamento de bagagens e orientação quanto ao cadastramento obrigatório da atividade na Arsam.

No interior

De acordo com o Diretor Municipal de Trânsito e responsável pelo Detran/AM no Município de Itapiranga (a 339 km de Manaus), José Batista Filho, a nova medida vem contribuir para a segurança dos passageiros que necessitam desse tipo de transporte para se locomover de um município para outro. "Atualmente, estamos com 45 condutores cadastrados no departamento de trânsito, desses, 37 já se encontram aptos para transportar a população dentro das normas da Arsam", disse.

Além das condições de segurança dos veículos - que devem ter vida útil de cinco anos - um dos itens exigidos para o cadastramento no órgão regulador é o seguro de responsabilidade civil, que respalda os usuários em caso de acidentes, além dos documentos que comprovam a regularidade dos veículos, certidões negativas de débito, de FGTS e certificado de vistoria anual.



Interessados devem se dirigir à sede da Arsam, localizado no 11ª andar do Edifício Corporate Trade Center, 2357, bairro Adrianópolis, ou procurar as ouvidorias instaladas nos shoppings Uai, Sumaúma e Galeria dos Remédios.

Outras informações podem ser obtidas pelos telefones: 92 3234-8397 ou 92 98423-0981.

