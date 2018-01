Ex-prefeito de Barcelos terá de devolver R$ 360 mil aos cofres público

O então prefeito, José Ribamar Fontes Beleza terá que devolver R$ 360 mil, entre multas glosas e alcances em razão de irregularidades. | Foto: Divulgação

Manaus - O ex-prefeito do município de Barcelos, a 401 Km de Manaus, José Ribamar Fontes Beleza terá que devolver R$ 360 mil, entre multas e glosas, em razão de irregularidades apontadas pelo Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM) por convênio firmado em 2014, entre Prefeitura de Barcelos e Secretaria de Estado da Cultura para realização da “1ª Festa de São Pedro”, na cidade..

A decisão unânime foi proferida durante a 1ª sessão ordinária do Tribunal Pleno, realizada na manhã desta terça-feira (23).

Entre as irregularidades encontradas na execução do Termo de Convênio estão a ausência de comprovantes de pagamento e movimentação financeira, violando o artigo 18, da Resolução nº 12/2012 TCE/AM.



Irregularidades



De acordo como o TCE, as irregularidades foram: impossibilitar a fiscalização dos recursos repassados à Prefeitura; ausência de comprovantes de despesa, como notas fiscais, faturas, recibos, relatório de cumprimento do objeto de convênio e de contrapartida, além da inexistência de procedimentos licitatórios que justificassem a escolha de uma única empresa para a prestação de diversos serviços.

Além da devolução do valor global do repasse de R$ 330 mil e de aplicação de multa de R$ 30 mil ao então prefeito, José Ribamar, o relator do processo, conselheiro Érico Desterro, determinou à Secretaria de Estado de Cultura a apresentação do documento no momento inicial da Prestação de Contas. O órgão também deve exigir contrapartida quando realizar transferências voluntárias aos municípios do estado.

O Em Tempo tentou contato com José Ribamar, porém as ligações não foram atendidas.





