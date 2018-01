Detran Amazonas orienta exames para habilitações categorias C, D ou E

Detran Amazonas | Foto: Divulgação

Manaus - O condutor já habilitado nas categorias C, D e E que precisa renovar a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) deve, antes de iniciar o processo no Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM), se submeter ao exame toxicológico obrigatório para essas categorias de motoristas, conforme a Resolução n° 691 de 27/09/2017, do Conselho Nacional de Trânsito (Contran).



A orientação é do diretor presidente do órgão, Vinicius Diniz. O mesmo vale para quem vai se habilitar nessas categorias pela primeira vez. “O candidato deverá estar com o resultado do exame toxicológico em mãos, para então iniciar o processo no Detran-AM”, alerta.

Leia mais: Conheça a história do Teatro Amazonas

O exame toxicológico de larga janela de detecção é aquele destinado à verificação do consumo ativo, ou não, de substâncias psicoativas, com análise retrospectiva mínima de 90 dias.



Todos os exames serão utilizados de forma anônima e com fins estatísticos para a formação de banco de dados e estudo da conduta dos motoristas, com o objetivo de implantar políticas públicas de Saúde.

O diretor do Detran explica que a lista com as clínicas credenciadas pelo Departamento Nacional de Trânsito (Denatran) para coleta do material para o exame toxicológico no Estado do Amazonas estão disponíveis do site do Detran-AM: www.detran.am.gov.br









Leia mais:





Industria do Amazonas está cada vez mais enfraquecida, dizem especialistas

Irregularidades em postos de combustíveis na mira de fiscalização



Não podemos desistir do País, diz presidente do Cieam