Homem é preso no Alvorada por tentar matar ex-companheira em 2014

Manaus - Wagner Torres de Assis, 22, teve a prisão preventiva decretada no último dia 10. O homem tentou assassinar a ex-companheira em 2014 com três facadas e já tinha passagem pela polícia por tráfico. A jovem, na época, tinha 17 anos. A polícia civil cumpriu o mandato na quinta-feira (25).

De acordo com a autoridade policial, o crime aconteceu no dia 15 de janeiro de 2014, na rua Prudente de Moraes, bairro Dom Pedro, Zona Centro-Oeste de Manaus. Na ocasião, o homem deu três golpes de faca na adolescente, atingida no braço e costas.

Conforme o delegado Samir Freire, responsável pela prisão, o infrator foi preso na casa onde morava, na rua 4, segunda etapa do bairro Alvorada, Zona Centro-Oeste. O mandado de prisão preventiva por tentativa de homicídio em nome de Wagner foi expedido no dia 10 de janeiro deste ano pelo juiz Mauro Moraes Antony, da 3ª Vara do Tribunal do Júri.

O jovem foi indiciado por tentativa de homicídio. Ao término dos procedimentos cabíveis na especializada, ele será levado ao Centro de Detenção Provisória Masculino (CDPM), onde irá permanecer à disposição da Justiça.

