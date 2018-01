Entrega de medicamentos na Cema passa a funcionar com data agendada

Manaus - A Central de Medicamentos do Amazonas (Cema), órgão vinculado à Secretaria de Estado de Saúde (Susam), mudou o sistema de atendimento aos usuários do Programa Estadual de Medicamento Especializado (Proeme).



De acordo com a assessoria, a partir deste mês de janeiro, a entrega de medicamentos está sendo agendad, com a finalidade de otimizar o atendimento, conforme explica o secretário estadual de Saúde, Francisco Deodato. “Estamos reestruturando a Cema, de modo que possamos aprimorar a assistência nessa área”, disse.





Um novo sistema de senha eletrônica que agiliza o atendimento prioritário para idosos e a possibilidade de entrega da medicação em casa, para pessoas com mobilidade reduzida está sendo implementado.

O coordenador da Cema, Olavo Tapajós, explica que o atendimento, antes, era por demanda espontânea. ”Podíamos receber cerca de 600 pacientes num dia e no outro somente 200. Com isso, nos dias de grande demanda, o tempo de atendimento ficava prejudicado. Com o agendamento, podemos padronizar numa média de 300 pacientes por dia”, afirma Olavo.

Marcação - Agora, ao sair do órgão com o seu medicamento, a pessoa já saberá a data do próximo mês em que deve retornar para receber novamente a medicação.

O Proeme, programa do Ministério da Saúde (MS), oferece medicamentos para pessoas portadoras de doenças crônicas reconhecidas pelo MS. Muitos dos medicamentos são de alto custo. No Amazonas, todos os meses, mais de seis mil pessoas são beneficiadas pela iniciativa.

Além dos medicamentos definidos pelo SUS, no Amazonas, a lista de itens ofertados à população foi ampliada por iniciativa do próprio Governo do Estado.

Guichês – Diariamente, a Cema conta com oito guichês de atendimento. Ao assumir, a nova gestão da Susam também reforçou a equipe do órgão, com a disponibilização de mais farmacêuticos e abertura de vagas de estágios.

Recadastramento – Neste mês de janeiro, a Cema também realiza um recadastramento para atualizar os dados dos usuários do Proeme. O objetivo é atualizar as informações necessárias para que os beneficiários continuem tendo acesso gratuito aos medicamentos. O prazo encerra dia 31.





