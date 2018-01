Enfermeiro que estuprou pacientes em UBS é condenado a 16 anos

Manaus - O enfermeiro Ronaldo Augusto Pereira de Sousa, que ficou conhecido como o "estuprador da UBS", foi condenado a 16 anos de prisão. A decisão judicial foi publicada nesta sexta-feira (26). Ele foi denunciado por estuprar pelo menos duas vítimas, sendo uma adolescente de 14 anos e uma jovem de 20, durante procedimentos ambulatoriais na Unidade Básica de Saúde em 2013. A Justiça o condenou por estupro de vulnerável.

O funcionário público foi denunciado por ter estuprado a adolescente no dia 18 de novembro de 2013 dentro da UBS Lourenço Borges, situada no Japiim, durante um exame ginecológico . Na época, a mãe da adolescente contou que foi impedida por Ronaldo de entrar no consultório para acompanhar a filha no procedimento.

Após sair da sala, a mãe notou que a filha aparentava estar sob efeito de medicação. Ela desconfiou da ação, mas só soube do crime em casa quando a menor recobrou totalmente a consciência e contou o que sofreu dentro da sala.

As vítimas contaram que o enfermeiro utilizava substâncias sedativas e, em seguida, praticava os abusos. Na ocasião, outras 8 vítimas denunciaram o estuprador, mas os demais casos não foram comprovados. Ronaldo trabalhava na UBS há 12 anos e é formado pela universidade Federal do Amazonas (Ufam).

Na ocasião, a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) informou que nunca havia recebido qualquer denúncia sobre o enfermeiro, que tinha conduta exemplar na função e trabalhava com pré-atendimentos ginecológicos e de prevenção contra Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST).

Entenda o processo

Ronaldo tinha sido preso preventivamente no dia 14 de janeiro de 2014 e no dia 11 de abril do mesmo ano, seu advogado, Celso Rabelo Costa Filho, entrou com um habeas corpus, alegando que o tempo que Ronaldo tinha passado na cadeia configuravam constrangimento ilegal, uma vez que, durante esse tempo, o Ministério Público não tinha feito denúncia.

No dia 11 de junho, o promotor de Justiça Nicolau Libório dos Santos Filho negou a soltura do enfermeiro devido à gravidade dos crimes. O juiz declarou que o homem teria "se utilizado do seu ambiente de trabalho para a prática dos citados ilícitos contra várias vítimas, fazendo uso oral de substância estupefaciente para anular a capacidade de reação das mesmas, ora ameaçando-as, no afã de com elas praticar conjunção carnal e atos libidinosos".

A justiça determinou que, em crimes hediondos, seja cumprida pelo menos dois quintos do total da pena. Por conta disso, o enfermeiro que já está preso preventivamente desde 2014, deverá cumprir cerca de mais dois anos de prisão - totalizando pouco mais de 6 antes de ir para o regime semiaberto.

A ex diretora da UBS Cândida Rosa Fernandes Lima dos Santos também foi condenada a 1 ano de prisão. No entanto, ao invés de cumprir a pena privativa de liberdade, ela não poderá exercer cargo ou prestar quaisquer serviços à comunidade.

Edição: Bruna Souza



