Cetam ofertará mais de 130 mil vagas em cursos técnicos e profissional

Manaus - Em 2018, mais de 130 mil vagas em cursos de formação técnica e profissional serão oferecidas pelo Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam) à população amazonense. Em cinco anos, é a primeira vez que o Cetam registra o aumento no número de vagas.



A ampliação em mais de 40% na oferta, comparado ao ano de 2017, faz parte das metas de gestão, segundo o Diretor-Presidente do Cetam, José Augusto de Melo Neto. “Aumentamos a oferta de vagas e nosso volume de cursos para dar mais oportunidades de qualificação para a população e desenvolvimento econômico para o Estado, conforme o plano de trabalho do Governo Amazonino Mendes”, explicou.

O período, locais e formas de inscrições para os cursos de qualificação profissional serão divulgados nas próximas semanas

Serão aproximadamente 70 mil vagas em cursos de qualificação profissional para a capital e 60 mil para o interior. A primeira etapa de cursos será anunciada em Fevereiro.

Cursos Técnicos – No dia 05 de fevereiro iniciam as aulas dos cursos técnicos em andamento na capital e no interior. Já os novos cursos técnicos, para os aprovados no Processo Seletivo ocorrido em outubro de 2017, terão início no dia 19 de março.



No dia 31 de janeiro iniciam as inscrições para o Processo Seletivo para cursos de especialização técnica do Cetam.



O edital está disponível no site www.concursoscopec.com.br. Mais dois editais para cursos técnicos estão previstos para serem lançados este ano. Os cursos técnicos possuem duração, em média, de dois anos.

Cursos de Qualificação Profissional – Os cursos de qualificação profissional, que são cursos mais rápidos, terão início no dia 26 de fevereiro nos Centros de Convivência da capital. No interior, os cursos do projeto Oportunidade e Renda terão início no dia 19 de março.

