Trechos críticos da AM-010 são recuperados

Amazonas - A rodovia AM-010, que liga Manaus a Itacoatiara, está recebendo trabalhos de limpeza de meio-fio, remoção de material excedente, fresagem - para poder ter alguns trechos asfaltados -, bem como reparos no pavimento em pontos críticos da estrada. Essas ações de melhorias ao longo da via são fiscalizadas pela Secretaria de Estado de Infraestrutura (Seinfra).

Com os trabalhos iniciados no começo do mês e com o objetivo de otimizar o andamento dos serviços executados devido ao período chuvoso, as equipes estão mobilizadas ao longo da rodovia. Com isso, diversos pontos já receberam serviços, desde o Km 19 ao Km 246. Do Km 19 ao Km 45 estão sendo executados serviços de roçagem, limpeza lateral de meio-fio e sarjeta e recuperação de erosões. E do Km 241 ao Km 246 está sendo feita a fresagem para recapeamento.

A empresa vencedora do processo licitatório, a CDC Empreendimentos Ltda. está priorizando esses trabalhos para realizar, em seguida, a recomposição do solo e dos trechos erodidos. As obras e serviços de manutenção e conservação da rodovia AM-010 atendem a uma determinação expressa do governador Amazonino Mendes, tendo em vista ser uma rodovia de grande trafegabilidade.

Essas obras envolvem a recuperação de trechos trincados e a restauração de base e sub-base, bem como a recomposição de erosões ao longo da rodovia AM-010, entre os municípios de Manaus, Rio Preto da Eva e Itacoatiara. O investimento é de R$ 15.315.476,05. A previsão de conclusão dos serviços é para o segundo semestre de 2018.

