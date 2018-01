Acidente na BR-174 deixa crianças feridas e homem preso às ferragens

Manaus - Um acidente de trânsito no Km 56 da BR-174, que liga Manaus a Boa Vista, deixou pelo menos três feridos no fim da tarde desta segunda-feira (29). Entre as vítimas estão duas crianças e o condutor de um carro que teria ficado preso às ferragens. Outros dois acidentes foram registrados em janeiro na rodovia.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militares do Amazonas (Cbmam), uma equipe teria sido acionada para o local, por meio do 193, pela Polícia Rodoviária Federal (PRF). Entretanto, quando estavam a caminho da ocorrência, os militares foram informados que as vítimas já teriam sido resgatadas e levadas para um posto médico.

Atropelamento

Outro caso aconteceu também, na mesma rodoviária, na madrugada deste domingo (28). Um homem teria morrido após ser atropelado por um carro. Segundo informações repassadas pela polícia, o condutor informou que a vítima teria aparecido rapidamente na frente do veículo, não dando tempo de frear ou desviar para evitar o acidente.

Acidente em família

Uma família sofreu um grave acidente no dia 8 de janeiro, também na BR-174. O capotamento aconteceu próximo à Vila do Equador, em Rorainópolis, estado de Roraima. Segundo informações repassadas pela Polícia Rodoviária Federal, o condutor do veículo teria perdido o controle, saído da pista e capotado. O motorista e uma passageira morreram de forma instantânea. Uma mulher e uma criança também ficaram feridas.

Edição: Bruna Souza

