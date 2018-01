Embarcações colidem e deixam passageiros assustados no interior do AM

Nhamundá - Uma colisão entre duas embarcações no Paraná do Caburi, que fica localizado entre os municípios de Parintins e Nhamundá (municípios distante 368 e 381 quilômetros de Manaus), deixou os tripulantes assustados, na tarde dessa segunda-feira (29). Apesar da colisão, ninguém ficou ferido.

Um passageiro gravou um vídeo do momento exato da colisão. Nas imagens é possível ver três barcos navegando pelo rio estreito, sendo dois descendo e um subindo. O primeiro barco consegue passar sem bater. Entretanto, o segundo não consegue desviar e acaba batendo na embarcação maior.

De acordo com informações, o barco “Ferry boat Nhamundaense”, que bateu na embarcação menor, vinha no sentido Manaus. Já o barco “Irmãos Tavares”, que foi atingido, estava indo para Nhamundá.

Com a batida, a parte lateral do barco “Irmãos Tavares” quebrou e os pedaços de madeira caíram no rio. Passageiros das duas embarcações ficaram assustados com a situação.

O Paraná do Caburi, segundo moradores de Nhamundá, é um atalho, entre o rio Amazonas e o rio Nhamundá, que as embarcações usam para cortar caminho. Entretanto, devido ao rio ser estreito, a rota acaba sendo perigosa.



Os passageiros das embarcações ficaram assustados com a colisão | Foto: Divulgação

Em nota divulgada em sua página oficial no Facebook, “Ferry boat Nhamundaense” relatou que o incidente aconteceu por imprudência e imperícia da outra embarcação.

“Contamos com uma equipe armada, comandada pelo nosso piloto Nonato Jacauna, competente e acima de tudo preparada para prever e evitar ocasiões como desse sinistro! Como Deus nos ilumina sempre nesses rios, no qual navegamos, nenhuma vida foi ceifada e nem machucada, somente danos materiais ocorreram”, diz um trecho do comunicado.

A reportagem não conseguiu contato com a embarcação “Irmãos Tavares”.

