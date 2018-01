Conselheiro Mario de Mello toma posse como membro da Atricon

O vice-presidente do TCE-AM assumirá como membro-titular do conselho fiscal para o biênio 2018-2019 | Foto: Divulgação/TCE

Manaus - Vice-presidente do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM), o conselheiro Mario Manoel Coelho de Mello será empossado como membro da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon) na próxima terça-feira (6).

A solenidade ocorrerá na sede do Tribunal de Contas da União (TCU) em Brasília, às 10h. O vice-presidente do TCE-AM assumirá como membro-titular do conselho fiscal para o biênio 2018-2019. Na cerimônia, também, tomarão posse o novo presidente, Fábio Nogueira, do TCE-PB, bem como os demais integrantes da nova diretoria e do conselho fiscal.

Convidados pela Atricon, a presidente do TCE-AM, conselheira Yara Lins dos Santos, e o conselheiro Júlio Pinheiro deverão prestigiar a posse da nova mesa diretoria.

Criada em 1992, a Atricon atua como representante dos Tribunais de Contas e seus membros, estimulando a integração e troca de experiência, buscando o desenvolvimento de estratégias para aprimorar o controle da Administração Pública. Integram a nova diretoria conselheiros de todo os Tribunais de país.

A eleição dos membros da associação é realizada a cada 2 anos, sendo que a última ocorreu no 23 de novembro do ano passado, durante o 29º Congresso da Atricon, em Goiânia-GO.

