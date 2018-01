Envira: recanto de beleza e hospitalidade completa 56 anos

Manaus - Uma longa viagem em que por horas se avistam enormes tapetes esverdeados e rios que serpenteiam a floresta amazônica, antecede a chegada ao município de Envira. A cidade está situada na calha do Rio Juruá, divisa com o Acre, distante aproximadamente 1.300 km em linha reta de Manaus.

A localização só possibilita o acesso por pequenos aviões monomotores e por via fluvial. Porém, uma viagem de barco até a capital, pode demorar até três semanas. A beleza da paisagem acende os corações viajantes e a hospitalidade dos moradores convida a ficar.

A distância só não é maior que a saudade que fica naqueles que conhecem a cidade, a exuberante floresta e seu povo receptivo. Envirense orgulhoso, Jucélio Paiva fala da infância com nostalgia e carinho.

“Todo mundo gosta de lembrar da infância, mas só quem cresceu no interior consegue entender o que é crescer sem medos. Na minha época não tinha a maldade que existe hoje, as brincadeiras eram ‘da bete’ nos campos de terra batida. Sempre que tenho oportunidade volto às minhas raízes pois lá está a minha essência. A saudade aperta todo dia e por onde passo faço questão de dizer: sou envirense”.

História e população envirense



O povoamento da região se deu no início do século XIX, durante o chamado Ciclo da Borracha, com a chegada de nordestinos. Até o final da Segunda Guerra Mundial ocorreu a última grande imigração nordestina na região com os "soldados da borracha". Esses imigrantes representaram a principal força de trabalho e ocupação territorial do município, enquanto as populações indígenas foram reduzindo lentamente.

Nos rostos dos envirenses é possível identificar a miscigenação do nordestino, do europeu e do índio | Foto: Divulgação

O gestor público Jhonny Marques conta um pouco sobre a formação do povo envirense. "Somos uma mistura de nordestinos, sobreviventes indígenas e imigrantes de várias partes do país". Nos rostos dos envirenses é possível identificar a miscigenação do nordestino, do europeu e do índio. Um outro indício dessa união de culturas e traços é o “tereré” um tipo de chá parecido com o chimarrão, comum no Paraná e que foi incorporado na cultura da região.



Durante o período “de cheia”, que vai de outubro a março, aparecem os rios largos e profundos para a navegação, mas que avisa os navegadores inexperientes dos rigores de suas leis, através das correntezas. Com a vazante dos rios, as balsas têm dificuldade para atracar.

Para o professor Elcion de França, morador do município, o melhor período para visitação é durante a Expo Envira, no mês de setembro, e no aniversário da cidade no dia 31 de janeiro, quando os visitantes de municípios como Feijó no Acre, Eirunepé, Itamarati, Atalaia do Norte, no Amazonas, entre muitos outros alegram as festividades e acirram as competições esportivas. Este ano, Envira completa 56 anos de fundação.

Centro de Eventos e Negócios Agropecuários - CENA | Foto: divulgação

Os times de futebol locais são o Arsenal e Barcelona, que animam as torcidas e mantém a competitividade entre os moradores sempre saudável, garante Elcion. “Os ginásios lotam no aniversário da cidade. Vêm moradores das cidades vizinhas competir, todos se divertem, pois temos muitas atividades nessa época do ano e quanto mais times, melhor. É uma felicidade medonha”.



Envira possui terras férteis, mas o cultivo obedece a regras da natureza. Se produz mandioca, arroz, milho, cana-de-açúcar, banana, cupuaçu, abacaxi e muitas outros produtos naturais. “Nosso açaí é incomparável, ‘do puro’ de verdade”, assegura Elcion.

Há quem estranhe a quietude do lugar, mas, ao mesmo tempo se alegre com as belezas características das pequenas cidades.

As lendas da Cobra Grande e do Mapinguarí habitam o imaginário da população criativa e simples. São formas representativas de uma cultura ligada à natureza e respaldada pela tradição oral dos moradores.





