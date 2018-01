Boa Vista do Ramos: a terra do mel comemora 35 anos

Manaus - De um pequeno povoado, para um município que vem ganhando destaque no Amazonas. Conhecida como a terra do mel, a cidade de Boa Vista do Ramos, a 270 km de Manaus, comemora 35 anos, nesta quarta-feira (31).

Boa Vista do Ramos é considerado atualmente o maior produtor de mel de abelhas sem ferrão (meliponicultura) do Brasil, segundo a Secretaria de Estado de Produção Rural (Sepror). A produção gira em torno de 50 barris por mês (equivalente a dois mil litros) e constitui a principal fonte de renda da cidade, sendo o primeiro município a conquistar o selo do Serviço de Inspeção Estadual (SIE) da região para a comercialização do produto e o segundo do Brasil.

Em 2014, o município foi o primeiro do Amazonas a inaugurar uma Casa do Mel nos padrões exigidos legalmente. Com equipamentos que cumprem as normas de higiene e condições sanitárias exigidas legalmente, a casa atende mais 70 famílias de 23 comunidades rurais de Boa Vista do Ramos. Os meliponicultores recebem capacitação contínua.



Em 2007 foi criada a cooperativa para viabilizar a produção e comercialização do mel e atender uma exigência do Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento. | Foto: Divulgação





“Boa Vista do Ramos está em pleno desenvolvimento, com várias parcerias, estamos potencializando a agroindústria e buscando iniciativas para desenvolver outros setores. Em meio a dificuldades, estamos vivendo uma nova etapa e buscando melhorar a estrutura do município”, informou o secretário municipal de Administração, Jair Arruda.



Leia também: 62 anos de Nhamundá, a ilha lendária das índias guerreiras da Amazônia





A Casa do Mel possui equipamentos que estão dentro das normas de higiene e condições sanitárias exigidas legalmente. | Foto: Divulgação

No final do mês de setembro, o município de Boa Vista do Ramos comemora o Festival Folclórico. São três dias de festas realizadas no "Centro de Convenções Tia Iró". Os festejos contam com a apresentação de danças adultas e infantis, disputa de quadrilhas caipiras, e principalmente a disputa dos Bois Mina de Ouro e Tira Fama.



“Na época do festival, existe uma rivalidade do bem entre os torcedores dos dois bois. Tem até bate-boca, mas não tudo envolvendo muito amor pela cultura. Eu tenho orgulho de ser boa-vistense, nasci e me criei e hoje crio meus filhos. Espero que no futuro as coisas só melhorem aqui na cidade. Atualmente, é um dia comemorar e relembrar a conquista da cidade”, conta a empresária Rafaela Arruda.

No mês de janeiro, Boa Vista do Ramos celebra São Sebastião, santo padroeiro do município, além de também comemorar o aniversário. Esse ano, foram dois dias de festas, que contaram com campeonato esportivo e um concurso beleza.

Vencedora do miss Boa Vista do Ramos 2018, Cláudia Arruda ganhou uma bolsa para cursar faculdade em Manaus. | Foto: Divulgação

O título de Miss Boa Vista do Ramos 2018 foi conquistado pela jovem Cláudia Arruda.“É uma honra representar a beleza da mulher boa-vistense. Vou levar esse título com muito orgulho. Amo minha cidade, tenho um sonho de ser enfermeira, irei conquistar meu objeto sem nunca esquecer minha origens”, disse a jovem ganhadora de uma bolsa de estudo em uma faculdade na capital.

Em 2017, Boa Vista do Ramos, sediou pela primeira vez o Pólo 3 dos Jogos Estudantis dos alunos da rede pública de ensino do Amazonas. Mais de 2 mil atletas participaram dos torneios, em várias modalidades, que aconteceu entre os dias 15 a 21 de maio.

De origem de uma região do município de Maués, Boa Vista do Ramos receberá uma homenagem da escola de samba da terra do guaraná, a Império Verde e Rosa, com o tema "A terra irmã que amamos, Maués festeja Boa Vista do Ramos".





Confira um trecho do samba enredo:





“Com as bençãos da Senhora Aparecida e de São sebastião



às margens do Paraná do Ramos

surge um porto seguro, terra de devoção

vila do bom Jesus, vila e povoado de Boa Vista

Boa Vista do Ramos, história marcada por lutas e conquistas



Terra da prosperidade, sustentabilidade



do Eldorado e doce mel

Do ecoturismo, folclore, fartura

É um paraíso, é um pedaço do céu”