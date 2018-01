Detentos de Parintins vendiam drogas e cigarros de dentro da cadeia

Parintins (AM) - Durante a Operação Alegoria Proibida, da Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM), as polícias Civil e Militar realizaram uma revista na Unidade Prisional de Parintins (a 369 km de Manaus), nesta quarta-feira (31). As celas foram vasculhadas por cães farejadores e foram encontrados celulares, carregadores, facas, estoques, cigarros e material para embalo de drogas.

Os detentos foram retirados das celas para a revista. Em uma delas, os policiais encontraram quatro celulares escondidos em uma embalagem de isopor, dentro de um colchão.

Foram encontrados ainda cerca de R$ 200, papéis para embalagem de drogas, 40 carteiras de cigarros e anotações feitas pelos presos sobre o comércio das carteiras.

Leia também: Mais de cem audiências devem ser realizadas em presídio nesta semana

Há duas semanas a unidade prisional havia passado por uma revista da Polícia Militar. Segundo o vice-governador e secretário de Segurança, Bosco Saraiva, o material e as informações coletadas durante a revista serão encaminhados para a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap).

Segundo o vice-governador e secretário de Segurança, Bosco Saraiva, o material e as informações coletadas durante a revista serão encaminhados para a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap). | Foto: Divulgação

“Na revista que foi feita, lamentavelmente, foram encontrados materiais que não são permitidos. As providências serão tomadas em relação à retomada da regra dentro do presídio. Aqui não é colônia de férias. Quem está aqui está cumprindo uma pena por transgressão às regras”, disse Saraiva.





Leia mais:



Boa Vista do Ramos: a terra do mel comemora 35 anos

Envira: recanto de beleza e hospitalidade completa 56 anos

62 anos de Nhamundá, a ilha lendária das índias guerreiras da Amazônia