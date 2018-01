Caseiro desaparece nas proximidades da rodovia AM-010

Amazonas - Familiares e conhecidos estão à procura do caseiro Carlos Cezar Cavalcante Sakamoto de 48 anos. Carlos está desaparecido desde o último dia 15 quando saiu do sítio em que trabalha e mora localizado no km 8 da rodovia Manoel Urbano, AM-010 e não retornou.

Segundo o proprietário do local, o autônomo Antônio Teotônio Vieira, Carlos saiu pela manhã afirmando que iria à casa de um cunhado. "Ele ainda pediu para que nós esperássemos ele para almoçarmos juntos, mas desde então, não voltou", disse Antônio.

De acordo com o autônomo, Carlos trabalhava há cinco meses no sítio e aparentava ser tranquilo. "Ele era muito calmo, sei que ele era bastante conhecido aqui no Ramal Águas Brancas. Estamos muito preocupados, não temos ideia do que possa ter acontecido com ele", disse.

Quem puder colaborar com informações que levem ao paradeiro de Carlos é só entrar em contato com os servidores da Delegacia Especializada de Ordem Política e Social (Deops) pelo número: (92) 3214-2268 ou ligar para Antônio, por meio dos números (92) 99393-5527 ou 99119-5580.





