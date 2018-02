Tabatinga, cidade de tríplice fronteira, completa 35 anos nesta quinta

A cidade foi criada. Em 1° de fevereiro de 1983 obteve a emancipação política, se separando de Benjamim Constant. | Foto: Divulgação/PTBT

Tabatinga - Situado as margens do rio Solimões, na tríplice fronteira Amazônica, e considerado posto estratégico de vigilância para o Exército Brasileiro está o Município de Tabatinga, a 1.105 km de Manaus. Nesta quinta (1º) a cidade comemora 35 anos de emancipação política, embora sua história perfaça um longo caminho: 252 anos de desafios e conquistas.

De acordo com o historiador Luiz Ataíde, o movimento para criação de Tabatinga começou em 1976 e, no dia 10 de dezembro de 1981, a cidade foi criada. Em 1° de fevereiro de 1983 obteve a emancipação política, se separando de Benjamim Constant.

Considerada uma cidade estratégica no baixo Solimões, o município possui aproximadamente 63 mil habitantes e ocupa uma área de 3.266,062 km²,conforme dados do último censo realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), sendo a sexta cidade mais populosa do Amazonas.



Para chegar até à cidade por via fluvial leva-se pelo menos três dias de barco de ida e sete dias de vinda na distância entre Manaus e Tabatinga.



Outro meio utilizado para chegar até o município é por via aérea., saído do Aeroporto Internacional Eduardo Gomes. De acordo com o serviço de atendimento da Infraero, apenas a empresa Azul Linhas Aéreas realiza o percurso até o município.

Comércio de serviços fortalece economia Tabatinguense

Em virtude da distância com a capital, o custo de vida em Tabatinga é bastante elevado. No entanto, a cidade Letícia, na Colômbia, que faz fronteira com Tabatinga, dá suporte mais favorável. A cidade é livre de todo imposto colombiano, recebendo mercadorias vindas pelo canal do Panamá e Bogotá a preços baixos, o que geralmente também serve aos brasileiros que moram em Tabatinga. A população tabatinguense vai à cidade colombiana para fazer compras diversas, onde são comprados artigos de supermercado aos móveis de casa.

Os produtos mais procurados são os eletrodomésticos, móveis e principalmente os perfumes franceses, cujos preços correspondem a 40% do valor dos perfumes vendidos em Manaus.

Segundo o Prefeito Saul Nunes, o município tem recebido os investimentos necessários para torná-lo mais agradável aos habitantes de tabatinga e também às pessoas que escolhe a cidade como ponto turístico. " Encontramos o povo desesperançoso e a cidade com várias placas com os dizeres 'vende-se' nas fachadas das casas. Estamos fazendo investimentos para fazer com que a cidade retome o crescimento", disse.

De acordo com o IBGE, o comércio de serviço representa a maior parte do PIB local. São pelo menos 232 empresas que atuam na região, gerando mais de 2 mil empregos diretos, injetando cerca de 105 milhões no Produto Interno Bruto do município.

Por se tratar de um Município, às margens do rio, a agricultura, a pecuária e o turismo também são fatores importantes na economia tabatinguense e fazem dessa cidade um grande potencial de desenvolvimento para os próximos anos.

Da infância as lembranças

Juliana Silva, 21, mora em tabatinga desde a infância. Ela conta que quando criança teve que sair da cidade para morar com os pais em Manaus. Ao retornar, 14 anos depois, encontrou a cidade mais próspera.

"Fui embora ainda muito nova. Meus pais, devido à falta de investimentos na cidade, se mudaram para Manaus na busca por melhores condições. Lembro que a cidade de Tabatinga era um lugar simples, as ruas não eram nem asfaltadas. A igreja católica era bastante atuante, reunia a comunidade e realiza procissões e arraiais. Hoje as coisas mudaram muito" disse.

Segundo Juliana, algumas pessoas ainda reclamam da cidade "dizendo que é pequena e com ausência de oportunidades, porém ela diz que ainda há perspectivas de crescimento e oportunidades na localidade.

Estratégia e segurança

O Aeroporto Internacional de Tabatinga é a principal porta de entrada de milhares de turistas que visitam a cidade anualmente, além de ser um espaço importante para fortalecer a segurança do País na tríplice fronteira - Brasil, Peru e a Colômbia.

Também funciona como ponto estratégico de apoio às operações da Força Aérea Brasileira, Exército Brasileiro, Marinha do Brasil, Departamento de Polícia Federal e ainda dá suporte à aviação internacional por conta de acordos firmados entre o Brasil e os países vizinhos.

Acidentes históricos

O dia era 12 de junho de 1982, conforme o historiador Luís Ataíde, morador antigo da cidade de Tabatinga. "Naquele clima de copa do Mundo e festas juninas, véspera do dia de Santo Antônio, aquele disse amanheceu nublado, era uma cerração intensa, por volta das 6:30h da manhã. Faltava energia naquele momento". conta.

Luiz relata que quando o relógio marcou aproximadamente "7h toda a cidade ouviu um grande estrondo, em poucos minutos todos sabiam que o avião da Companhia Aérea TABA, modelo Hirondelle, tinha caído perto do terminal de passageiro do aeroporto." disse

Segundo o historiador, o avião teria saído do município de Eirunepé com com destino a Tabatinga, em seu interior estavam "44 passageiros incluindo o comandante, Manuel Teixeira Estanqueiro, todos morreram. A tragédia enlutou a pequena cidade, mas ainda por perder pessoas conhecidas" disse.

Os restos mortais dos acidentados foram transladados para Manaus e de lá para seus lugares de origens, para um digno enterro.

Manifestações culturais

Com uma forte influência da cultura de outros países, tabatinga agregas varias festas tradicionais.

Uma delas, acontecem no mês de julho, que é a 'Confraternidade Amazônica'. O evento acontece na cidade vizinha de Letícia/Colômbia, porém há apresentações dos três países que compõem a tríplice fronteira.

"O festival é realizado na Bolívia, mas no dia em que é apresentado, há amostra das danças, comidas típicas e da cultura em geral. Há também o dia da Colômbia, do Peru e o dia final onde ocorre a escolha da rainha geral do festival, com disputa das mulheres que representam seus respectivos países" disse o secretário de Comunicação Júnior Cordeiro.

A festa do Sol (Festival Internacional de Tribos do Alto Solimões) também é um dos importantes festejos realizados pelo município de Tabatinga. O evento acontece sempre no mês de setembro e reúne centenas de pessoas.

O período de carnaval conta com um espaço reservado na vida dos foliões tabatinguenses. No período oficial da festa, organizado pela Prefeitura Municipal de Tabatinga, desfilam blocos e carnavalescos locais.

Tabatinga e suas Lendas

A Fúria do Lago conta a lenda de uma cobra grande que apavora moradores e pescadores de uma comunidade próxima de Tabatinga | Foto: Blog Mistérios da Amazônia

Uma das histórias conhecidas na cidade é a "A Fúria do Lago". De acordo com os escritores, Maria Auxiliadora Coelho Pinto e Cleuter Tenazor, no livro “Tabatinga e suas Lendas”, numa pequena comunidade, próxima à cidade de Tabatinga, morava uma família, constituída pelo pai, mãe e uma única filha. Quando a filha entrou na adolescência, o pai faleceu. Com isso, as coisas ficaram difíceis, não havia quem fizesse os trabalhos pesados, quem fosse pescar ou caçar. Também não havia vizinhos por perto e com tantos afazeres, quase não saiam de casa.



Além dos produtos da roça, tiravam o sustento também de um lago, localizado nas proximidades da casa. Certo dia, a jovem começou a sentir-se mal. Teve náuseas, cólicas, tonturas e mal-estar em todo o corpo. A mãe ficou preocupada com os sintomas que a filha apresentava. Com o passar do tempo, a barriga da jovem começou a crescer. "Por aqui não existe homem algum, minha filha. Como é que você aparece com essa barriga, engravidou de quem?" A filha insistia a dizer que não havia conhecido homem algum.

Meses depois, a jovem entrou em trabalho de parto. Com isso aumentou ainda mais a preocupação da mãe, por não ter ninguém para pedir ajuda.Com imensa coragem, ela mesma fez o parto da filha. Ao nascer o bebê, coisa incrível, a mãe se assustou, pois não era uma criança, e sim uma cobra.

Como era sua neta, mesmo em forma de cobra, colocou-a em uma cuia, para aconchegá-la. Cuidou bastante dela, dava-lhe água, comida. Quando a cobra não coube mais dentro da cuia, resolveu soltá-la no lago que havia perto de casa. E continuou a tratar da cobra. Quando a cobra atingiu o tamanho adulto, ajudava a família a pescar. Se a mãe precisava de peixes, dava três toques na cuia. Imediatamente a cobra esvaziava a água do lago, e a família retirava o peixe que desejava. Esse ritual acontecia praticamente todos dos dias.

Certo dia, quando a mãe fazia o ritual de pesca, apareceram três pescadores que a ficaram observando. Após recolher os peixes, a mulher voltou para casa, esquecendo a cuia no lago.Os pescadores então apanharam a cuia, e começaram a bater.

Ao invés do lago se esvaziar, surgiu uma enorme cobra que devorou dois deles. O terceiro consegui salvar-se. Saiu correndo desesperado, pedindo socorro. Ao chegar a casa, foi recebido pela mãe e filha que estavam almoçando.

Ao contar-lhes o que ocorrera com seus dois companheiros, elas se apavoraram e resolveram sair daquele lugar.E assim, a cobra ficou sozinha no lago, e, até hoje , os pescadores ainda temem sua fúria.