Itamarati: a 'Princesinha do Juruá' completa 35 anos

A "Princesinha do Juruá" como é carinhosamente chamada, abriga 8332 habitantes, segundo os dados divulgados em 2106 pelo (IBGE) | Foto: Divulgação

Itamarati (AM) - Deleitar-se às margens dos igarapés Quiriru e Canamã, com belas paisagens ao redor, em um tranquilo fim de tarde, é uma das vantagens de se morar na tranquila cidade de Itamarati, no Amazonas. O município, pertencente à região de Juruá, sudoeste amazonense, distante cerca de 983 km da capital, completa neste primeiro dia do mês de fevereiro, 35 anos.



A "Princesinha do Juruá", como é carinhosamente chamada, abriga 8.332 habitantes, segundo os dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O lugar ocupa uma área de 25. 260 km2 e tem como vizinhos os municípios de Tapauá, Eirunepé, Jutaí, Carauari e Pauini.

o pô do sol é uma das belezas que encantam na cidade | Foto: Willian Braun

O acesso à cidade se dá por barco ou avião. Os aviões podem sair do aeroclube ou do Aeroporto Eduardo Gomes. Os voos fretados podem ter preços variados. Geralmente saem nos dias de quarta-feira e domingo. No caso de viagem por via fluvial, a passagem custa cerca de R$ 500. Os barcos saem do porto da Manaus Moderna, sem dia certo para seguir viagem.



O estudante de fisioterapia Eglines Evans, de 24 anos, nascido em Itamarati e recém chegado a Manaus, diz que, apesar dos problemas de infraestrutura comuns nas cidades amazônicas, há em Itamarati a tranquilidade de uma cidade pequena, onde todos se conhecem. Podemos reunir os amigos na frente de casa e conversar. Como conhecermos todos os habitantes, há a questão da confiança", revela.

Pontos turísticos como, a bela Orla da cidade, a pracinha também próxima à orla, e o banho conhecido como "Banho do Periquito" próximo ao aeroporto Carlos dos Santos Braga, são outros lugares citados pelo morador como um dos locais indicados para passear.

Praça da cidade | Foto: Divulgação

Breve História



A história de Itamarati é ligada ao município de Carauari. Extinta em 1930, Itamarati foi restaurada um ano depois. A Vila de Itamarati foi, no entanto, criada em 1981, por emenda constitucional, sendo reconhecida como cidade dois anos depois. Anteriormente comandada por padres, elegeu o primeiro prefeito pela primeira vez, em 1983, vencendo o pleito o candidato Raimundo Lisboa.

A moradora Fátima relembra que a infância, como moradora da cidade, foi marcada pela tranquilidade. "Quando eu tinha uns 11 anos, costumava brincar ao redor da igreja, que tinha a cobertura de palha. Lembro-me perfeitamente das casinhas de paxiúba (nome popular da palmeira).

Aeroporto Carlos dos Santos Braga | Foto: Divulgação

Saúde



Atualmente, Itamarati possui um hospital assistido pelo governo do Estado em parceria com a prefeitura, dois postos de saúde, duas escolas estaduais e uma terceira e m construção, além de quatro escolas municipais e uma creche. Nas zonas rurais da cidade também há escolas, 40 unidades de educação, seis delas, nas aldeias indígenas localizadas no Rio Xeruã, afluente do Rio Juruá, das etnias Deni e Kanamari.

Educação

No quesito educação, Itamarati tem se destacado. A cidade atingiu as maiores notas no índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB). Em 2005, por exemplo, a cidade aumentou a nota de 1,6 para surpreendentes 5,2 em 2009. Em 2011 atingiu o índice de nota 6,3. Além das instituições de ensino municipais e estaduais, o lugar dispõe de uma unidade da Universidade Estadual do Amazonas.

A soltura desses animais é oficialmente realizada no mês de novembro | Foto: Divulgação

Atividades econômicas



A principal fonte de economia é a agricultura familiar, tendo a farinha como destaque. Durante todo o ano o produto é exportada para várias cidades e até para Manaus. Apesar dos preços elevados, o comércio local é bastante movimentado. Também existe a produção agropecuária, baseada no cultivo de mandioca, arroz, feijão e milho, sem esquecer a extração de madeira e borracha.



A pecuária é representada por bovinos e suínos, com produção de carne e de leite destinada apenas para consumo local, o mesmo acontece com a pesca.

Calendário

Como toda boa cidade do interior, festas típicas da região não podem faltar. Uma delas é disputa entres os bois Imperador (representado pela cor azul) e Marati (representado pela cor vermelha). A disputa dos bumbás não tem data definida, mas costuma acontecer entre os meses de outubro e novembro.

Soltura de Quelônios

As crianças da cidade acompanham de perto a soltura dos quelônios | Foto: Divulgação

Para quem não sabe, Itamarati também possui três praias que servem de reserva natural para quelônios. A soltura desses animais é oficialmente realizada no mês de novembro e já caminha para sua 11º edição. Só ano passado, foram soltos mais de 500 mil quelônios pelas mãos de 12 voluntários, que participam ativamente do projeto de preservação do animal.

Além do apelo de preservação, o projeto também tenta chamar atenção para o resgate do equilibro populacional desses animais que são alvos de caça predatória.

Só no ano passado foram soltos no rio Juruá mais de 500 mil quelônios | Foto: Divulgação

Religiosidade



Com uma população devota a São Benedito, os moradores vão às ruas em procissão no dia 15 de setembro para comemorar o santo. São Benedito também divide espaço com Francisco. Apesar de não ser considerado o padroeiro oficial da cidade, São Francisco conta com uma quantidade relevante de devotos que vão às ruas em procissão, em homenagem a ele, no dia 04 de outubro.

A principal caraterística da cidade é a tranquilidade | Foto: Divulgação

Mas nem tudo são flores



Apesar do pontos positivos, a cidade também enfrenta problemas recorrentes. Em relação a segurança, moradores relatam falta de policiamento. Apesar de tranquila, Itamarati segundo informações repassada pelo prefeito da cidade, Antonio Maia, conta com apenas quatro policiais.

"Isso é algo que me preocupa, pois mesmo com a tranquilidade que nos rodeia, o efetivo é pouco para suprir a segurança da cidade. Já estamos avaliando como resolver essa deficiência", explica o prefeito.

Outra situação que tem incomodado a população é a precariedade na saúde. A falta de materiais apropriados para atendimentos hospitalares, por exemplo, é uma das reclamações realizadas pela dona de casa, Aldaléia Aguiar de 30 anos. "O atendimento nos hospitais aqui é precário, às vezes não há remédio, não há material necessário. A saúde deve ser priorizada em qualquer cidade", reclama a dona de casa.

Apesar dos problemas, a moradora destaca o amor pela cidade."Eu nasci aqui e amo a cidade. O lugar é pequeno, simples, tem seus problemas, mas também seus encantos. Itamarati é para quem procura sossego, não tem grandes lugares para entretenimento, mas temos belezas naturais. Comer um peixeinho, tomar o açaí, andar na rua com tranquilidade, fazem desse lugar um cantinho especial", conta Aldaleia.

O festejo em comemoração aos 35 anos da cidade começou este ano no último dia 30 de janeiro e se estende até sábado (04).



Shows com atrações locais, gospel e de outros municípios, farão a alegria da população. Além da 1º edição do Itamarati Combat, onde participarão os melhores lutadores de UFC da calha do Juruá.





Leia mais:



500 mil tartarugas são soltas durante festa em Itamarati no Amazonas

Tabatinga, cidade da tríplice fronteira completa 35 anos nesta quinta

62 anos de Nhamundá, a ilha lendária da Amazônia