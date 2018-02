Sefaz implanta conta única para recursos do Governo do Amazonas

Amazonas - A Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz-AM) implantou novo procedimento na gestão financeira dos pagamentos dos recursos do tesouro da administração indireta e da área da saúde. Mais de 100 contas bancárias deixarão de serem utilizadas, gerando maior controle, eficiência e redução de custos.

Com a implantação da Conta Única, não haverá mais transferências financeiras para as entidades do Estado. O pagamento da administração indireta dos recursos do tesouro pela conta única modifica toda a rotina financeira do Estado e permite que o Poder Executivo tenha maior possibilidade de planejamento e aplicação dos recursos geridos mensalmente.

O Poder Executivo possui centenas de contas bancárias para realização de procedimentos financeiros, o que dificulta a organização orçamentária estadual, sendo a Conta Única uma importante ferramenta para o aperfeiçoamento da gestão pública: garante o controle das despesas e permite maior capacidade de aplicação dos recursos.

Gradativo

As diretrizes da conta única serão implantadas gradualmente, observando fatores como controle, transparência e segurança para que as secretarias possam se habituar à nova rotina.O novo sistema eliminará as pendências nas conciliações bancárias dos órgãos e os pagamentos ocorrerão de forma ainda mais eficiente.

Antes, os pagamentos dos fornecedores poderiam levar mais de três dias para cair na conta corrente em virtude das transferências financeiras entre os diversos órgãos. O processo é uma conquista da parceria firmada entre a Secretaria Executiva do Tesouro e o Departamento de Tecnologia da informação.

A equipe estabeleceu novas rotinas contábeis e tecnológicas, mantendo a responsabilidade e a execução das ordens bancárias na própria Unidade Gestora.

