Casal do AM é preso por enviar ao exterior R$1,7 milhão não declarado

Manaus - A Polícia Federal (PF) prendeu, nesta quinta-feira (1°), o empresário Guilherme Couto da Cunha e sua esposa, Maria Ilnah Oliveira da Cunha, em decorrência da operação Farol da Colina, deflagrada no ano de 2004 pela PF em Foz do Iguaçu (PR). O casal foi condenado a oito anos e quatro meses de prisão em regime fechado por ter enviado ao exterior mais de 300 mil dólares de forma ilegal. Além disso, eles movimentaram cerca de 1,7 milhão de reais em contas bancárias nos Estados Unidos não declaradas às autoridades brasileiras.

A ação que condenou o casal foi proposta pelo Ministério Público Federal (MPF) como resultado da operação da PF, que identificou esquema de envio de valores para fora do Brasil numa quantia estimada em 24 bilhões de dólares. Durante a operação, foram identificadas ramificações da organização criminosa em outras partes do país, de onde o dinheiro era enviado ao exterior sem autorização de órgãos como a Receita Federal e o Banco Central.

Em 2012, Guilherme e Ilnah Cunha foram condenados pela Justiça Federal no Amazonas a quatro anos e seis meses de prisão em regime aberto. No entanto, o MPF recorreu da decisão, pedindo o aumento da pena e o estabelecimento do regime fechado para cumprimento inicial. O Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF-1), que analisou os recursos, aumentou a pena dos réus para oito anos e quatro meses de prisão em regime fechado. O casal foi encaminhado pela PF aos Centros de Detenção Provisória Masculino (CDPM) e Feminino (CDPF), respectivamente.

Movimentação bancária de altos valores

Além de enviar os recursos para o exterior, o casal mantinha contas bancárias em instituições financeiras nos Estados Unidos, movimentando mais de 1,7 milhão de dólares entre operações de débito e crédito. Uma das contas foi aberta em 1997 e foi mantida até, pelo menos, o ano de 2010, data indicada no último extrato fornecido pelas autoridades americanas. Outra conta foi utilizada no período de 2000 a 2002.

Conforme verificado na investigação, não constam nas declarações de imposto de renda dos réus menções a valores movimentados ou mantidos em contas bancárias no exterior sob a titularidade dos mesmos. Segundo a Receita Federal, as remessas financeiras ao exterior realizadas por Guilherme e Ilnah Cunha foram custeadas com recursos não declarados ao fisco, tendo sido lavrados autos de infração em decorrência da irregularidade.

A Lei nº 7.492/86, que trata dos crimes contra o sistema financeiro, considera crime tanto a realização de operação de câmbio não autorizada, com o fim de promover evasão de divisas do país, quanto a manutenção, no exterior, de depósitos não declarados à repartição federal competente.

