Prefeitura recebe mérito ambiental pelo Arboriza Manaus

Manaus - A Prefeitura de Manaus foi uma das homenageadas na noite de entrega do Prêmio de Mérito Ambiental, promovida pela Associação dos Engenheiros Ambientais do Amazonas, na noite da última quarta-feira, 31/1.



A premiação, em reconhecimento aos serviços ambientais prestados pela gestão municipal à cidade de Manaus, valoriza as ações de arborização urbana, por meio do projeto Arboriza Manaus, lançado pelo prefeito Arthur Virgílio em 2016.



Em dois anos, o projeto realizou o plantio de 25.060 mudas de árvores em todas as zonas da cidade.

A solenidade de lançamento do prêmio prestigiou entidades públicas e privadas que se destacaram por boas práticas ambientais bem como profissionais que tiveram projetos desenvolvidos ao longo do ano.

O secretário municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade, Antonio Nelson de Oliveira Júnior, que esteve no evento, destacou a importância do profissional de Engenharia Ambiental para o desenvolvimento de projetos voltados à melhoria da qualidade ambiental da cidade. “É uma satisfação para a Prefeitura de Manaus receber esse reconhecimento por parte de uma categoria tão importante e engajada com ações de gestão ambiental”, afirmou.



De acordo com a presidente da Associação, Janete Fernandes da Silva, o prêmio é uma forma de incentivo às empresas e órgãos públicos para que adotem procedimentos ambientais corretos e continuem parceiros de iniciativas socioambientais.

Junto com a Semmas, o Instituto Municipal de Planejamento Urbano (Implurb) também foi agraciado com o Mérito Ambiental pelas ações de fiscalização e ordenamento urbano.





