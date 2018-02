Mulher é morta após supostamente reconhecer traficantes em delegacia

Manaus - Camila Carol Anjos Fernandes, de 19 anos, foi executada na tarde desta sexta-feira (2), dentro de uma residência na rua Santa Etelvina, bairro Cidade de Deus, zona Norte de Manaus. De acordo com informações de funcionários do Samu, uma unidade de saúde avançada, que conta com profissionais de medicina e enfermagem, foi acionada. Porém, a jovem não resistiu e foi à óbito após a equipe tentar a reanimação por quase 1h.

Os dois tiros atingiram a cabeça da jovem, o que - segundo a polícia - deixou claro a intenção dos assassinos em executar Camila. Há relatos de populares que uma mulher não identificada teria entrado na casa da vítima e cometido o crime. Para não atrapalhar as investigações, a delegacia de homicídios não comentou o caso.

Leia também: Homem morre e outro fica ferido em grave acidente na AM-070

Vingança do tráfico?

Populares informaram ainda que, poucas horas antes do crime, por volta das 15h, Camila foi até o 15º DIP verificar a prisão de dois suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas na rua Santa Etelvina. Entretanto, ao retornar para casa, ela foi executada. A motivação teria sido por conta de uma possível delação da jovem. Essa versão também não foi confirmada pela polícia, que preferiu desconversar para não interferir na identificação e prisão dos possíveis suspeitos.

O corpo foi levado pelo Instituto Médico Legal (IML) e, até o fechamento da reportagem, parentes da vítima ainda não haviam chegado ao local para os procedimentos.

Edição: Bruna Souza

Leia mais:

Trio armado é preso por fazer arrastões no Monte Sinai

Preso suspeito de decapitar indígena em Lábrea

Itamarati: a 'Princesinha do Juruá' completa 35 anos