Terror na Cidade de Deus: 2ª morte é registrada em menos de 6h

Manaus - Pelo menos três ocorrências foram registradas na noite desta sexta-feira (2) e transformaram o bairro Cidade de Deus, na zona Norte, num caos. Um homem identificado como Ítalo Cardoso Silva foi assassinado na rua São Paulo, algumas horas após uma jovem ser morta em outra rua do bairro, situada a poucos metros do local. A equipe do EM TEMPO ainda flagrou o momento em que uma terceira pessoa era perseguida por populares armados com pedaços de madeira e foi obrigada a abandonar a região.



O homem foi atingido com um tiro nas costas e depois de cair no chão foi agredido até a morte com pauladas e pedradas. A agressão ocorreu por volta das 20h30, exatamente 5h depois de Camila Carol Anjos Fernandes ser executada dentro de casa.

Na rua era possível enxergar muitas marcas de sangue, que ainda estava com cor vibrante, demonstrando que o homem havia acabado de ser morto. A polícia não informou se a morte de Ítalo tem alguma relação com a execução da jovem ocorrida na tarde de hoje.

Camila tinha apenas 19 anos e foi alvejada com dois tiros na cabeça. A casa dela, que fica localizada a apenas algumas quadras de distância de onde o homem foi morto, foi invadida pelos assassinos. Na ocasião, moradores informaram que ela foi morta minutos depois de retornar do 15º Distrito Integrado de Polícia (DIP). Ela teria ido ao local supostamente identificar dois traficantes que foram presos nesta manhã. Essa informação não foi confirmada pela polícia - que mantém segredo sobre os casos para não atrapalhar as investigações.

Cidade de... Do Silêncio!

Questionados pela reportagem sobre o ocorrido, as pessoas que ainda estavam no local do crime, entre eles, vizinhos e familiares da vítima, que era moradora da rua São Paulo, não quiseram comentar sobre as mortes. Apenas o silêncio imperava no local até que foi rompido por uma voz forte de um homem, não identificado, que se aproximou da equipe e exigiu a saída imediata do bairro.

A reportagem foi intimidada e "convidada a se retirar". O homem chegou a dizer: "Ninguém vai te falar nada aqui, vá embora". Durante a apuração dos fatos, o EM TEMPO ainda flagrou uma tentativa de linchamento. Com barras de ferro e pedaços de madeira, cerca de dez pessoas corriam atrás de um homem, que seria suspeito de cometer assaltos no bairro.

O flagrante rápido ocorreu na avenida Nossa Senhora da Conceição, próximo ao local dos dois homicídios. Os populares se dissiparam após o suspeito conseguir fugir correndo entre os quintais das residências. Para manter a integridade dos seus profissionais, o EM TEMPO deixou o bairro. A Polícia Militar que faz o patrulhamento da área não comentou os casos.

Veja o flagrante feito pela repórter Maysa Leão:

A equipe do EM TEMPO ainda flagrou o momento em que uma terceira pessoa era perseguida por populares armados com pedaços de madeira e foi obrigada a abandonar a região. | Autor: Maysa Leão





